【Catrip上野】 10月中旬より開始 謎解きキット価格：2,500円 開催エリア：上野恩賜公園周辺 参加人数：1人～

スクウェア・エニックスは、新たな観光周遊型謎解きコンテンツ「Catrip」（キャトリップ）を発表した。第1弾は10月中旬より東京・上野エリアで開催される。謎解きキットの価格は2,500円。9月18日より謎解きキットの予約受付が開始されている。

「Catrip」は、“猫（Cat）と旅（Trip）する”をテーマに、リアルな街を巡っていく、観光周遊型謎解きリアルゲーム。参加者は謎解きキットとLINEを使い、ナビゲーターである猫キャラクター「ニャオヨロズ」に導かれながら街を巡り謎を解き、その街の名所を描いた猫の御朱印を集める。

第1弾となる「Catrip上野」は上野恩賜公園周辺で開催。謎解きコンテンツの制作は松丸亮吾氏率いる「RIDDLER」が担当する。また、旅を導くキャラクター「ニャオヨロズ」のデザインを「ファイナルファンタジーXII」の開発に携わったアーティスト伊藤龍馬氏が担当している。

「Catrip」では、エリアごとに異なるクリエイターを起用し、謎解きや「ニャオヨロズ」のデザインを一新することで、新しい体験を提供するという。

さらに、JR東日本が運営するアプリ「JRE WALLET」との連携により、謎解きの達成報酬としてデジタルクーポンを付与。提携店舗での割引や特典利用を可能とし、便利でお得な旅体験が提供される。

「Catrip上野」

開始日：10月中旬予定

参加人数：1人～

謎解きキット価格：2,500円

開催エリア：上野恩賜公園周辺

謎解き制作：RIDDLER

謎解きキットの予約受付がスタート

「Catrip上野」の開催に先立ち、本日9月18日より謎解きキットの予約受付がスタートした。

【謎解きキット予約販売サイト】

□スクウェア・エニックス e-STORE

□RIDDLER NAZO SHOP

数量限定特典：「Catrip上野」特製御朱印

「Catrip上野」のニャオヨロズたちが描かれた特製のデジタル御朱印。イラストは、「ファイナルファンタジーXII」の開発に携わったアーティスト・伊藤龍馬氏の描きおろし。

本特典は、特典対象キットを購入して、「Catrip上野」をプレイ開始した後、ゲーム序盤のストーリー中で付与される。

【ネコがいざなう、街歩きファンタジー「Catrip」】

道端の石碑、裏通りの看板、ふと見上げた建物の影…

気まぐれな猫とともに街を歩き、ナゾを解き、土地に宿る想いにふれる。

想い出の猫の御朱印携えて、巡る街ではお得な体験も

リアルとファンタジーが交錯する

ちょっとフシギな旅へ、ようこそ。

(C) SQUARE ENIX