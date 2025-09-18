今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。

9月12日（金）放送の同番組では、同級生の母と結婚した21歳差夫婦に密着した。

今回は、静岡県で暮らす54歳の妻・みどりさんと33歳の夫・イサムさんに密着し、新築の自宅でのラブラブな新婚生活を公開した。

料理をするみどりさんのそばを片時も離れず、後ろから抱きしめるイサムさんに、みどりさんが「邪魔だよ」と笑う微笑ましい場面や、「1人になるのはトイレのときくらい」と語るほど、毎日一緒にお風呂に入っているというアツアツぶりを披露した。

2人の出会いは、イサムさんがみどりさんの娘の“同級生”だった頃の授業参観。時を経てイサムさんはみどりさんに一目惚れし、後日猛アプローチしたことを告白する。

当初は「冗談でからかっているんでしょ」と真に受けてなかったみどりさんだが、「ここまで愛してくれる人はいないな」と熱意に負け交際をスタートした。

同棲から2年が経過したとき、イサムさんは結婚を切り出し、みどりさんは当初「イサムの将来を考えたら子どもも産んでほしいし、同じくらいの年齢の方と結婚してほしい」という気持ちもあり、籍を入れるのを躊躇。また、みどりさんの親からも、その大きな年の差から猛反対をうけたそう。

そんな状況を打開し交際の本気度を示すため、イサムさんは1週間で土地を決めて1カ月で設計、10カ月後には新築の家を完成させるという驚きの行動力をみせる。

その姿を目の当たりにしたみどりさんも「そこまで添い遂げようと思ってくれたんだ」と感動し、みどりさんの親も「もう負けたわ」と安心し、無事愛を証明した。

イサムさんの一貫して変わらない「俺についてくれば大丈夫」という姿に安心したみどりさんは、家の完成と同時に入籍。

彼からの今までのたくさんの手紙の中から入籍当時の手紙を読み返すシーンでは、「みどりと出会えてよかった」「みどりも幸せだよ」「いろいろあったけどよかったね」「これからもっともっと幸せになって楽しんでいかないとね！」と語り合い、イサムさんは思わず涙をこぼしていた。