ソン・フンミンがMLSで初ハットトリック！ 加入後6戦で5ゴール記録
ロサンゼルスFCに所属する韓国代表FWソン・フンミンが、メジャーリーグ・サッカー（MLS）で初のハットトリックを記録した。
ソン・フンミンは17日に行われたレアル・ソルトレイク戦に先発出場すると、試合開始早々の3分にGKとの一対一を冷静に右足で流し込んで先制点を挙げると、16分にはペナルティアーク手前から右足を振り抜いてゴール右下隅に叩き込んで追加点をマーク。さらに、2−1で迎えた82分にはデニス・ブアンガのお膳立てを左足で押し込み、ハットトリックを達成した。
試合はその後、ブアンガがダメ押しゴールを決め、4−1でロサンゼルスFCが快勝している。なお、10年に渡り在籍したトッテナム・ホットスパーで数々の功績を残し、今夏にMLS史上最高額の2000万ポンド（約40億円）を超える移籍金でロサンゼルスFCに加入したソン・フンミンは、これがMLSでの初のハットトリックとなり、加入後6試合出場で5ゴール2アシストを記録している。
