£Æ£Ï£Í£Ã¤âÌÀÆü¤Î±ÑÃæ¶ä¤â¥Ý¥ó¥É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤¤ç¤¦¤Î¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï£³ÆüÂ³¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þ£±¡¥£³£¶£·£°¥É¥ë¶áÊÕ¤Þ¤Ç¾å¾º¡£°ìÊý¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï²¼¤Ë±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢£Î£Ù»þ´Ö¤ÎÄ«Êý¤Ë°ì»þ£±£¹£¹±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤ÇÃÍ¤òÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²£°£°±ß¼êÁ°¤Þ¤ÇÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£°±ßÂæ¤Î¾åÃÍÄñ¹³¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾å¸þ¤¤ÎÎ®¤ì¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤ò¼õ¤±¤Æ£²£°£°±ßÂæ¤ò¸Ç¤á¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤È¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÌÀÆü¤Ï±ÑÃæ¶ä¤â¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¡Ê£Í£Ð£Ã¡Ë¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£±ÑÃæ¶ä¤ÏÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤¬Ç»¸ü¡£¥Ý¥ó¥É¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ì»þÅª¤ÊÃíÌÜºàÎÁ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢±ÑÃæ¶ä¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ï±Ñ¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤Î¸½¾õ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Û¤É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£±Ñ·ÐºÑ¤Î¼å¤µ¤ÈºâÀ¯¥ê¥¹¥¯¤¬Ãæ´üÅª¤Ë¥Ý¥ó¥É¤ò°µÇ÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
GBP/USD¡¡1.3662¡¡GBP/JPY¡¡199.94¡¡EUR/GBP¡¡0.8674
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡¤³¤Î¤¢¤È¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÌÀÆü¤Ï±ÑÃæ¶ä¤â¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¡Ê£Í£Ð£Ã¡Ë¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£±ÑÃæ¶ä¤ÏÍø²¼¤²¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤¬Ç»¸ü¡£¥Ý¥ó¥É¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ì»þÅª¤ÊÃíÌÜºàÎÁ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢±ÑÃæ¶ä¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ï±Ñ¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤Î¸½¾õ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Û¤É¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£±Ñ·ÐºÑ¤Î¼å¤µ¤ÈºâÀ¯¥ê¥¹¥¯¤¬Ãæ´üÅª¤Ë¥Ý¥ó¥É¤ò°µÇ÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
GBP/USD¡¡1.3662¡¡GBP/JPY¡¡199.94¡¡EUR/GBP¡¡0.8674
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ