グローバルに手を広げる

ロータス、ボルボ、ポールスターなどを傘下に持つ中国の吉利汽車は、新たに『吉利（ジーリー）』ブランドの電動SUVを英国で発売する。価格は3万1990ポンド（約640万円）から。

新型『EX5』は全長4.61m、全幅1.90m、全高1.67mで、日産アリアやヒョンデ・アイオニック5などと競合することになるだろう。



吉利EX5 吉利汽車

フロントに搭載された最高出力218pの電気モーターと、60.2kWh（実容量）のリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーと組み合わせる。これにより、エントリーグレードのSE仕様では約430km、最上位グレードのマックス仕様では約410kmの航続距離を実現。30〜80％までの充電時間は約20分だ。

EX5には標準装備として18インチのアルミホイール、ヒーター付きパワーシート、ステアリングホイールヒーターが備わる。

中間グレードのプロ仕様は3万3990ポンド（約680万円）で、19インチホイールと『クラウド』と呼ばれる内装色が用意される。

マックス仕様は3万6990ポンド（約740万円）からで、パノラミックガラスルーフ、電動テールゲート、ベンチレーション付きフロントシートなど上級装備が追加される。

EX5には6年間の保証が付帯し、さらに2年間の延長が可能だ。

英国での納車は10月下旬に開始予定である。

吉利汽車は以前、EX5の主要セグメントはフリート（レンタカー、社用車など）になると述べていた。実際、英国における新車EV販売の大半はフリート向けであり、同社は一定の需要を見込んでいる。

吉利汽車は新たな市場を開拓し、急成長しようとしている。同社は2025年末までに、中国国外に300以上の販売店とサービスセンターを新設する計画だ。