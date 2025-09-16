¡ÖGenZ¡×³×Ì¿¡Ä¥¢¥¸¥¢¤ÎÉåÇÔ¸¢ÎÏ¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë
2022Ç¯¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ò·Ð¤ÆºÇ¶á¤Ï¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿Æî¥¢¥¸¥¢¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¼ãÇ¯¼º¶È¤ÈÉåÇÔ¸¢ÎÏ¤ËÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡ÖZÀ¤Âå¡ÊGenZ¡¢1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡×¤¬¥Ç¥â¤ò¼çÆ³¤·¤¿ÅÀ¤À¡£
±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊFT¡Ë¤Ï14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æî¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ç¥â¤ò¡ÖGenZ³×Ì¿¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¼çÆ³¤·¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£Ãæ°ÌÇ¯Îð¤¬Äã¤¤¼ã¤¤¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡Ê25.3ºÐ¡Ë¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ê30.4ºÐ¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡Ê26.0ºÐ¡Ë¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡Ê33.3ºÐ¡Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿Í¸ý¤ÎÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤ë¼ã¼Ô¤¬ÅÜ¤ê¤òÉ½¤¹¤ÈÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¡£
2022Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ç¥´¥¿¥Ð¥ä¡¦¥é¥¸¥ã¥Ñ¥¯¥µÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥Ï¥·¥ÊÁ°¼óÁê¤¬ÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï8·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ç³ÕÎ½5¿Í¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£9Æü¤«¤é¥Ç¥â¤¬Â³¤¯¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ë¥Þ¡¦¥ª¥êÁ°¼óÁê¤¬Âà¿Ø¤·¡¢¥¹¥·¥é¡¦¥«¥ë¥Á°ºÇ¹âºÛÄ¹´±¤¬»ÃÄê¼óÁê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥âÂâ¤Ï·Ù»¡¤Î¶¯¹ÅÄÃ°µ¤ËÂÐ¹³¤·¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤äÀ¯ÉÜÄ£¼Ë¤Ë²Ð¤òÊü¤Á¡¢À¯¼£²È¤ò²¥ÂÇ¤¹¤ë¤Ê¤ÉË½ÎÏ¤â¼¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
FT¤¬¿ÇÃÇ¤·¤¿Æî¥¢¥¸¥¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡¼ãÇ¯¼º¶È ¢ÉÙ¤òÆÈÀê¤¹¤ëÀ¯¼£¥¨¥ê¡¼¥È £ÉåÇÔÌäÂê¡Ý¡Ý¤¬¤¢¤ë¡£¹ñºÝÏ«Æ¯µ¡´Ø¡ÊILO¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯´ð½à¤Î¼ãÇ¯¼º¶ÈÎ¨¡Ê15¡Á24ºÐ¡Ë¤Ï¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡Ê22.3¡ó¡Ë¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡Ê20.8¡ó¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ê16¡ó¡Ë¤¬¤¤¤º¤ì¤âÀ¤³¦Ê¿¶Ñ¡Ê13.5¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡Ê11.46¡ó¡Ë¤â30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡ÊWSJ¡Ë¤Ï¡Ö³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¤ÇÈ¯Å¸¤Î¤Ï¤·¤´¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤¿¡×¤È¿ÇÃÇ¤·¤¿¡£¼ãÇ¯Ï«Æ¯ÎÏ¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¸ÛÍÑ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ëÃæ¡¢À¯ÉÜ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¸¢ÎÏ¤òÄ¹´üÆÈÀê¤·¤¿À¯¼£¸¢ÎÏ¤ÎÉåÇÔ¤â¥Ç¥â¤ÎÆ³²ÐÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Î¥é¥¸¥ã¥Ñ¥¯¥µÁ°ÂçÅýÎÎ°ìÂ²¤Ï2005Ç¯°Ê¹ß20Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂçÅýÎÎ¤ä¼óÁê¤òÇÚ½Ð¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬·ë¤ó¤À·ÀÌó¤«¤é¼ê¿ôÎÁ¤òµÛ¤¤¾å¤²¤Æ°ìÂ²¤Îºâ»º¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î·ú¹ñ¤ÎÉã¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥à¥¸¥Ö¥ë¡¦¥é¥Õ¥Þ¥ó½éÂåÂçÅýÎÎ¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥Ï¥·¥ÊÁ°¼óÁê¤Ï5´üÏ¢Â³¤ÇÀ¯¸¢¤òÃ´¤¤¡¢¼óÅÔ¥À¥Ã¥«¼þÊÕ¤Î°ìÅùÃÏ¤ò½êÍ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔÀµÃßºâ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥Ï¥·¥ÊÁ°¼óÁê¤¬¥¤¥ó¥É¤ØÆ¨Ë´¤·¤¿¸å¤ËÅà·ë¤µ¤ì¤¿°ìÂ²¤Îºâ»º¤À¤±¤Ç4753Ëü¥É¥ë¡ÊÌó70²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤ÏºòÇ¯9·î¤«¤é¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤¬1¿Í¤¢¤¿¤ê5000Ëü¥ë¥Ô¥¢¡ÊÌó45Ëü±ß¡Ë¤Î½»Âð¼êÅö¤òËè·î¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ·îµë¡Ê284Ëü¥ë¥Ô¥¢¡Ë¤Î17ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤À¡£¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¤Ï¹âµé´±Î½¤äÀ¯¼£²È¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Í¥Ý¥¥Ã¥º¡×¤¿¤Á¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤µÙ²Ë¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬SNS¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¡¢ZÀ¤Âå¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤¿¡£FT¤Ï¡Ö¼ãÇ¯¿Í¸ý¤¬Â¿¤¯·ÐºÑÅª¾ò·ï¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ê¤É¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¥Ç¥â¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡ÖZÀ¤Âå¤¬À¯¼£ÀªÎÏ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£