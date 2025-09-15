iPhone・スマホの情報サイト「ショーケースプラス モバイル」を運営するショーケース（東京都港区）が、9月10日（日本時間）に発表されたApple（アメリカ）の最新モデル「iPhone 17」の人気カラーについて調査を実施。その結果を発表しました。

定番カラーの人気も手堅い

調査は2025年9月10日・11日、日本在住の10代〜60代の男女を対象に、インターネットリサーチで実施。300人から有効回答を得ています。

新型「iPhone」の発表時、毎年スペックとともに話題になるのがカラーバリエーション。iPhone 17（無印）では「ホワイト」「ブラック」の定番をはじめ、「セージ」「ラベンダー」「ミストブルー」とカラフルな新色が登場しています。

そんな全5色のiPhone 17（無印）について、全回答者に「購入するとしたら何色を選ぶか」を聞いた結果、人気1位となったのは「ラベンダー」（23％）でした。次いで「ホワイト」（19.3％）と続いており、定番カラーの人気も手堅いことがうかがえます。

同社は「新色が人気というよりは、ラベンダーが人気といえそうです」とし、「毎年の傾向として、新色は入荷数が限られるため、発売日当日に入手したい場合は事前予約が必須となる可能性があります」とコメントを寄せています。

もしiPhone 17を購入するなら、あなたは何色を選びますか？