セブン-イレブンは、「学園アイドルマスター」コラボキャンペーンよりオリジナルクリアカードプレゼント情報を公開した。実施期間は9月18日7時から10月1日までを予定している。

本コラボではゲーム「学園アイドルマスター」より初星学園のアイドルたちとのコラボを実施。クリアカードプレゼントキャンペーンでは、対象のグミ商品を一度に3個（組み合わせ自由）買うと、セブン-イレブンオリジナル クリアカード1枚がもらえる。

種類は全12種で、各2枚用意されている。各店先着24枚となっている。

□「学園 アイドル マスター」 セブン-イレブン オリジナルクリアカード プレゼント 予告ページ

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.