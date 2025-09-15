セブン-イレブン×「学園アイドルマスター」オリジナルクリアカードキャンペーン情報が公開対象商品を購入すると数量限定オリジナルクリアカードがもらえる
【セブン-イレブン×「学園アイドルマスター」オリジナルクリアカードプレゼント】 実施期間：9月18日7時～10月1日 ※景品がなくなり次第終了。 ※お店の状況に応じて開始時間が遅れる場合がございます。
セブン-イレブンは、「学園アイドルマスター」コラボキャンペーンよりオリジナルクリアカードプレゼント情報を公開した。実施期間は9月18日7時から10月1日までを予定している。
本コラボではゲーム「学園アイドルマスター」より初星学園のアイドルたちとのコラボを実施。クリアカードプレゼントキャンペーンでは、対象のグミ商品を一度に3個（組み合わせ自由）買うと、セブン-イレブンオリジナル クリアカード1枚がもらえる。
種類は全12種で、各2枚用意されている。各店先着24枚となっている。□「学園アイドルマスター」セブン-イレブン オリジナルクリアカードプレゼント予告ページ
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.