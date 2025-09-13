6月に下平監督を解任した長崎、高木監督就任後10戦負けなしで8位→2位浮上

V・ファーレン長崎は9月13日、J2リーグ第29節でRB大宮アルディージャに2-1で勝利した。

J1自動昇格の2枠を争う3位の長崎と、勝ち点4差で追う6位の大宮の直接対決。今年6月には下平隆宏監督を解任するなど前半戦は苦しんでいた長崎が5連勝、11試合負けなしの快進撃で、首位の水戸に勝ち点54で並んだ。

8月9日にホームで北海道コンサドーレ札幌に逆転勝利を収めてから、4連勝と勢いにのる長崎。前半19分にFWマテウス・ジェズスが重戦車のようなドリブルで自陣から持ち運ぶと、左サイドからクロスを上げる。これをボックス内まで走りこんでいたMF山口蛍が、右足ダイレクトでゴール左下に決めて先制した。

前半30分にはコーナーキックの流れから、FW豊川雄太にヘディングで同点弾を叩き込まれたが、それでも流れは明け渡さなかった。前半アディショナルタイムにペナルティーエリア手前でフリーキックを獲得すると、MFディエゴ・ピトゥカのキックにFWエジガル・ジュニオが頭で合わせ、これが決勝点となった。

後半は意地を見せる大宮に押し込まれる時間もあったものの、無失点に凌いで5連勝、11試合負けなしとした長崎。高木琢也監督は就任後10試合負けなしとし、就任時の8位から暫定2位まで順位を上げた。一方、6ポイントマッチを落とした大宮は、自動昇格圏内と勝ち点7差。ホームで痛恨の敗戦となった。（FOOTBALL ZONE編集部）