¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/13¡Û8·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÏÃ¤Ç´°·ë¤·¤¿ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡×¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯ÁíÁªµó2024¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃíÌÜ³ô¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¿À»³¤ß¤ì¤¤¡Ê25¡Ë¤È¡¢Âç³ØÀ¸¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÁáÀîÂçÊå¡Ê¤À¤¤¤¹¤±¡¿25¡Ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ä¸òºÝ¤Î¶á¶·¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÚVol.4¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤ÇÀ®Î©¤·¤¿ÈþÃËÈþ½÷¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥¥¹À£Á°¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢³»¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡È¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡É¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¤Î2¤Ä¤ÎÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅªÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¤ë¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¡ÖËèÆüÉ¬¤º¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤È¡È¥Ö¥ë¡¼¡É¤Î2¤Ä¤ÎÅç¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¡Ë¡É¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢Åç´Ö¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤·¤Ê¤¬¤éËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÍßË¾¤È¼»ÅÊ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤¯»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÂçÃÀ¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Îø°¦ÌÏÍÍ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×»ëÄ°¿ô¤Ï2.5²¯¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂ¿6ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬À®Î©¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¡£½øÈ×¤«¤éÎ¾ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¤À¤¤¤¹¤±¤Ï»¨»ï¡Ø¾®°Ëâageha¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î°ËÆ£Åí¡¹¡Ê¤â¤â¡¿24¡Ë¤«¤é¤âÌÔÎõ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±»°³Ñ´Ø·¸¤Ë¡£¥é¥¹¥È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¤ß¤ì¤¤¤Ï¼êºî¤ê¤·¤¿¥Á¥ç¥³¤ò¤À¤¤¤¹¤±¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¾×·â¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤À¤¤¤¹¤±¤Ï¤ß¤ì¤¤¤Ë¹ðÇò¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Í¥½ÀÉÔÃÇ¤Ê¤È¤¤Ë°ìÅÓ¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬·è¤á¼ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡¤ß¤ì¤¤¡õ¤À¤¤¤¹¤±¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¸òºÝ¤Î¶á¶·Ä¾·â
¡¼ ¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡©
¤ß¤ì¤¤¡§¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¹¤®¤ë¤°¤é¤¤´é¤ËÁ´Éô½Ð¤ë¤È¤³¤í¡£¡Ö´ò¤·¤¤¡×¤È¤«¡ÖÈá¤·¤¤¡×¤È¤«¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤È¤«¡¢Á´¤Æ¤¬´é¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´é¤ò¸«¤¿¤é¡Öº£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤¬²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤¤¤¹¤±¡§¡ÊABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¤â¡Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÎÁÍý¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¿·¤·¤¤È¯¸«¤ÇÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¶á¶·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤À¤¤¤¹¤±¡§ÅÅÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ Áê¼ê¤Î¿·¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤¿°ìÌÌ¤Ï¡©
¤ß¤ì¤¤¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸¤¡Ê¸¤·ÏÃË»Ò¡Ë¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ï¼õ¤±¿È¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¸«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤¤¤¹¤±¡§ËÍ¤¬´Å¤¨¤ëÂ¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¡Ê¤ß¤ì¤¤¤¬¡Ë°Õ³°¤È´Å¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡×
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢³»¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡È¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡É¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¤Î2¤Ä¤ÎÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅªÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¤ë¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¡ÖËèÆüÉ¬¤º¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤È¡È¥Ö¥ë¡¼¡É¤Î2¤Ä¤ÎÅç¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¡Ë¡É¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢Åç´Ö¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤·¤Ê¤¬¤éËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÍßË¾¤È¼»ÅÊ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤¯»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÂçÃÀ¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Îø°¦ÌÏÍÍ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×»ëÄ°¿ô¤Ï2.5²¯¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
