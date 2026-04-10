韓国を代表するファッションプラットフォーム「MUSINSA (ムシンサ)」は、2026年4月10日(金)より17日間、日本最大級のポップアップストア「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE2026」を開催中。それに先駆け、プレス向けの内覧会に参加してきたのでその様子を紹介する。【写真】I’m donut？韓国限定のショコラ風味のグレーズドドーナツを体験。のりグレーズドなども！■イベント概要韓国ファッション・ビューティーの最前線をリアルに体感