頑張りすぎているわけじゃないのに、どこか垢抜けて見える。そんな “大人カジュアル” を目指すなら、リアルな着こなしはやっぱり参考にしたいところ。そこで今回は、【グローバルワーク】の店員さんが実践するコーディネートに注目。気負わず取り入れられそうなのに、きちんとおしゃれに見えるポイントをチェックしていきます！ レイヤードの一手間でこなれるきれいめカジュアル ワンツ