■これまでのあらすじ部下との関係が噂され、さらには訴えられた斗真。それらはすべて部下だった深山の策略だったとわかったが、夫婦の問題は解決しておらず…。斗真は深山に心を許してしまったと話すが、それは澪にとっては屈辱的なことだった。澪は夫婦関係を終わらせる意志を示すのだが…。【浅田澪 Side Story】離婚届を渡す…それは夫婦関係の終了を意味します。夫が私ではなく深山さんに依存したのであれば、もう信頼関係は