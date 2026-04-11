マスターズ米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズは現地時間10日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で第2日が行われた。2015年の覇者ジョーダン・スピース（米国）の放ったティーショットが観客に当たるアクシデントが発生。しかし、その直後にスピースが見せた紳士的な振る舞いに、米紙が注目している。米紙「ニューヨーク・ポスト」は「ジョーダン・スピースがマスターズで放った一打がフ