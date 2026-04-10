カシオ計算機は「Speed and Intelligence」をコンセプトとした腕時計「EDIFICE」の新製品として、テクスチャーダイアルを採用した機械式腕時計「EFK-110D」を4月17日に発売する。価格は49,500円。EFK-110DEFK-110Dは、電気鋳造（電鋳）加工によって繊細な表情を与えたテクスチャーダイアルを採用した機械式腕時計。ホロー形状の時分針や磨き分けを施した立体的なインデックス、挽き目加工を施したダイアルリングを組み合わせること