グラビア評論家の徳重龍徳が、2026年にグラビアでの活躍が期待される美女たちを紹介する企画。今回取材したのは女優、グラビアアイドルの七瀬なな。アクション稽古に勤しんだという2025年から、2026年の目標について語った。【写真22枚】ガードレールに腰かけた全身ショット。レースクイーン卒業後もさらに磨きがかかるスタイルに注目――七瀬さんは2024年にレースアンバサダーを卒業し、2025年は新たなスタートの年でした。いか