モーリシャス、ディエゴガルシア島（チャゴス諸島）【ロンドン共同】ロイター通信など複数のメディアは11日、英当局者の話として、英政府がインド洋の英領チャゴス諸島をモーリシャス政府に返還する手続きを保留したと伝えた。諸島には米軍基地があり、トランプ米大統領が返還に否定的な考えを示していた。報道によると、英政府は米国の支持が得られた場合にのみ返還手続きを進める方針。今後も米国やモーリシャスとの協議を継