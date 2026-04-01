電子レンジ調理の第一人者である村上祥子さんは、料理研究家歴60年。夫を亡くし、ひとり暮らしも12年目。84歳になった今、村上さんは「最後の最後までしゃんとしていたい。そのためには手間をかけず三食しっかり食べることが大事」という――。本稿は、村上祥子『84歳。食べて、歩いて、カッコよく生きる』（プレジデント社）の一部と、2024年のインタビューを再編集したものです。撮影＝田子芙蓉■目の前のことだけで考えず、常に