Image: Syncere 洗濯物を畳むのめんどくせぇぇぇええええええ！と思っている人は世界中にたくさん存在しています。どうせ広げて着るのになんだこのタスク?!って言いたくなる面倒くささ。そして、そんな「日々の面倒くさい」を解決しようとするのがテクノロジー。Syncereという企業が提案するのは、照明と一体化したお手伝いロボLumeです。見た目はランプLumeの見た目は、スタンドランプ。普