「鬼滅の刃 無限城編」善逸VS獪岳 下野紘がアフレコ現場裏話明かす「喋る事をやめとこうと思った」
【モデルプレス＝2025/09/13】12日放送の『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』（ニッポン放送／よる10時〜）に、声優の花江夏樹と下野紘が出演。映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 』第一章 猗窩座再来』 のアフレコについて振り返った。
【写真】竈門炭治郎＆柱集結『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』ティザービジュアル
同アニメシリーズで、竈門炭治郎を演じる花江と、我妻善逸を演じる下野。花江は下野に「善逸VS獪岳について…」と、今回の映画「無限城編」の見どころの一つである、善逸と元兄弟子・獪岳との無限城での戦闘シーンに質問を口にした。下野は「原作をもう何度も読み返したりとかして、ここのセリフどう言うかなっていう練習をして」と演じるにあたって準備を重ねたと回顧。アフレコ本番では、獪岳役を演じた声優・細谷佳正と初対面だったものの「やっぱものすごい気合いを入れて…倒すべき敵だからっていうのもあって、全然喋らなかった。細谷君から話しかけられるまで俺は喋る事をやめとこうと思った」と敵役であるからこそ、あえて細谷とは話をしなかったと告白した。
下野はこの戦闘場面について「俺が座長だなと思ったから、この空気感を作るの多分俺だしと思った」と沈黙することで現場の緊張感をつくろうと思ったと説明した。
この日はその後、獪岳役・細谷本人からの手紙を花江が読み上げる場面も。そこには「アフレコ当日、スタジオの中が静かだったので、出演者の皆さんの集中した雰囲気を壊すことは極力避けたいと思い、自分も静かに座ってようと思っていました」と記されており、下野の意図は細谷にも伝わっていた様子。また細谷は「大きな声で感情的に叫ぶシーンが非常に多かった」ことから「スタジオに持ち込んだ水と喉飴の残量を意識していました」とも書いており、下野は「やっぱり負けたくない思いがあったからね」と、アフレコ現場での激しい「戦い」の様子をしみじみ回顧した。
細谷は最後に「アフレコ時にトローチを分けてくださってありがとうございました」とも綴っており、下野は、白熱するアフレコの中で「喉飴がどんどん無くなってくからさ。大丈夫かなって」と笑いながら振り返っていた。（modelpress編集部）
◆我妻善逸・下野紘、獪岳との戦闘シーンを回顧
◆善逸VS獪岳、アフレコ現場で心配だったのは
