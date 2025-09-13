BenQ X500i

Amazonにて、BenQのゲーミングプロジェクターがセール対象となっている。セール期間は9月13日より9月26日23時59分まで。

今回対象となっているのは、短焦点ゲーミングプロジェクター「X500i」と「TK710STi」。また、ハイエンドとなる「X3100i」も割引価格で販売されている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「BenQ TK710STi 4K レーザー短焦点プロジェクター」

ゲームや映画などを4K HDR画質で楽しめるレーザープロジェクター。1.5mで100インチ投影が可能で、低遅延＆HDRゲームモードでプレイをサポートしてくれる。

「BenQ X3100i ハイエンドゲーミングプロジェクター」

ゲーム向けの機能がアップグレードしたゲーミングプロジェクターのハイエンドモデル。最速4.2msの応答速度で、ゲームジャンルによって映像設定切替が自動化される。