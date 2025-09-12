Ê¿À®¤ÎÂç¥Ö¡¼¥à¡È¿¹¥¬¡¼¥ë¡É¤Ã¤Æ¡©¥ì¡¼¥¹¡õ¥Õ¥ê¥ó¥¸¤¬½©¤Ã¤Ý¤Ê¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥³¥¢¡×¥³¡¼¥Ç♡
¤³¤Î½©¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤â¤Þ¤È¤¤¤¿¤¤...¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ê¿À®¤ÎÂç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¿¹¥¬¡¼¥ë¡É¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥³¥¢¥³¡¼¥Ç¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Ò¥Ã¥Ô¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Õ¥ê¥ó¥¸¤Ë¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¼¤¯¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ♡
¡Ú¥¬¡¼¥Ç¥ó¥³¥¢¡Û¤Ã¤Æ¡©
Ê¿À®¤Î²ÎÉ±¡¦À¾Ìî¥«¥Ê¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Âç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿¹¥¬¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÎáÏÂÈÇ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£
¿¹¤Ë¤¤¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤«¤é¡¢¤è¤ê¥¢¡¼¥Ð¥ó¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ß¡¢¤·¤ã¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬Áý¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤³¤È¡£
¥ì¡¼¥¹
¿¹¥¬¡¼¥ë¤ò¥¬¡¼¥Ç¥ó¥³¥¢¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¥ì¡¼¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª
¥¤¥Þ¥É¥´¶¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¥Þ¥¹¥È¤Ç¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Í×ÁÇ¤Ê¤Î♡
Cordinate °ÛÁÇºà¤Î¤«¤±¤¢¤ï¤»¤ÇÌîÊë¤Ã¤¿¤µ¤ò²óÈò
¤æ¤ë¤µ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¨¥Ã¥È¤Ë¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯♡ ¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¶¯¤á¤Ê¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥Õ¥ê¥ó¥¸
¥Ò¥Ã¥Ô¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¥Õ¥ê¥ó¥¸¤Ï¡¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¥³¥¢¤Î¼«Á³ÇÉ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤âÁêÀÈ´·²¡£
º£µ¨¤Î¿·ºî¤Ç¤â¥Õ¥ê¥ó¥¸¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Ëºî¤À¤«¤é¡¢Í×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
Cordinate ¥ì¡¼¥¹¤È¥Õ¥ê¥ó¥¸¤Î´Å¿ÉMIX¤¬¥Ä¥Ü♡
¥¬¡¼¥Ç¥ó¥³¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡¢¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÈ´¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£Á´¿È¤ò¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤é¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£
»£±Æ¡¿²ÖÀ¹Í§Î¤ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥µ¥¤¥ª¥Á¥¢¥¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ËÜÅÄ¼ÓÍè¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë¡¢ÃæÂ¼Î¤ÈÁ
ÃæÂ¼Î¤ÈÁ
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤
ËÜÅÄ¼ÓÍè