À¤³¦½é¡ÖAI³ÕÎ½¡×¤¬ÃÂÀ¸¡¡Åì²¤¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡ÖÉåÇÔ¤Ê¤¤¹ñ¤Ë¡×
¡¡¡Ú¥¦¥£¡¼¥ó¶¦Æ±¡ÛÅì²¤¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Î¥é¥Þ¼óÁê¤Ï11Æü¡¢¸ø¶¦Æþ»¥¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¿·³ÕÎ½¤Ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬À¸À®¤·¤¿²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸À®AI¤¬³ÕÎ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡£¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¸ø¶¦Æþ»¥¤ò½ä¤ë±ø¿¦¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥é¥Þ»á¤Ï¡Ö100¡óÉåÇÔ¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡AI³ÕÎ½¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¸ì¤ÇÂÀÍÛ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¥¨¥é¡×¡£²èÌÌ¾å¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤ÎÅÁÅý°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¶¦Æþ»¥¤ÎÆ©ÌÀÀ³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¥Ç¥£¥¨¥é¤Ï´û¤Ë1·î¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸øÊ¸½ñÈ¯¹Ô¤Î¤¿¤á¤Î²¾ÁÛ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£