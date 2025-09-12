È¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¤Ø¤Î·ü¾Þ¶â±äÄ¹¡¢ºÇÂç800Ëü±ß¡¡ÌÜ·â¾ðÊó¤Ï1Ëü1000·ïÄ¶¡Ä¸©·ÙÁÜºº1²Ý¡ÖÈ¬ÅÄ¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡×¾ðÊóÄó¶¡¸Æ¤Ó¤«¤±
·Ù»¡Ä£¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Çµ¯¤¤¿ÃË»ÒÂç³ØÀ¸»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¬ÅÄçÐ°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë·ü¾Þ¶â¡ÊÁÜººÆÃÊÌÊó¾©¶â¡Ë¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±´ü´Ö¤ò¤µ¤é¤Ë1Ç¯´Ö±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¤ß¤ë¡ÛÃÎ¿Í¡¦¸©·ÙÄó¶¡¤ÎÈ¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¡¡»ö·ï¸½¾ì¡¢ËÉ¥«¥áÂª¤¨¤¿Æ¨Áö¤¹¤ë»Ñ¡¡»÷´é³¨
¡Ö°ì¹ï¤âÁá¤¤ÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×
È¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï2022Ç¯6·î¡¢ÊÌÉÜ»Ô¤Î¸©Æ»¤ÇÄä¼ÖÃæ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÇÄÉÆÍ¤·¡¢Âç³ØÀ¸2¿Í¤ò»à½ý¤µ¤»¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ïÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢È¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¤È¤Î´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©¸ÂÂ®ÅÙ¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ÆÄÉÆÍ¤·¤¿¶§°À¤Ê¤É¤«¤é¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï2023Ç¯9·î¡¢È¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ò¤Ò¤Æ¨¤²ÍÆµ¿¤Ç¤ÏÁ´¹ñ½é¤Î½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤Ë»ØÄê¡¢ÁÜººÆÃÊÌÊó¾©¶â¤ÎÂÐ¾Ý»ö·ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÎÏ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Ë¤Ï¸øÅª·ü¾Þ¶â¤È¤·¤Æ300Ëü±ß¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¡¢°äÂ²¤Ë¤è¤ë»äÅª·ü¾Þ¶â500Ëü±ß¤â´Þ¤á¤ë¤È¾å¸Â³Û¤Ï800Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¸©·Ù¤Ïº£Ç¯6·î¡¢»¦¿Í¤È»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤Ç¿·¤¿¤ËÂáÊá¾õ¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ü¾Þ¶â´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï¡Ö½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¾ðÊóÄó¶¡¤òÁý¤ä¤·¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¤ÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊóÄó¶¡¿ô¤Ï1Ëü1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢È¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤¬¡¢8·îËö»þÅÀ¤Ç1Ëü1059·ï¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·î¤À¤±¤Ç¤Ï238·ï¤Î¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÈ¬ÅÄ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÃË¤ò¸«¤¿¡×¤Ê¤É¡¢È¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ë»÷¤¿¼Ô¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¡¢1Ëü425·ï¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃÏ°èÊÌ¡ä
´ØÅì¡§3919·ï
¶å½£¡§1370·ï
¶áµ¦¡§1366·ï
ÂçÊ¬¸©Æâ¡§636·ï
¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¡§2144·ï
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆ°²è¤ä²èÁü¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï990·ï¤Ç¤¹¡£
¸©·ÙÁÜºº1²Ý¤Î¾¾ÈøÌÐÏº¼¡ÀÊ¤Ï¡ÖÈ¬ÅÄçÐ°ì¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ç¤â´ó¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ü¾Þ¶â¤Î±äÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ12Æü¡¢¸©·Ù¤ÎÊ¡²¬¹°µ£·º»öÉôÄ¹¤È¸åÆ£ÏÂ¼ù¸òÄÌÉôÄ¹2¿Í¤¬Ï¢Ì¾¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜ·ï¤ÏÂçÊ¬¸©·Ù»¡¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤¡¢Á´¹ñÌ±¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±·Ù»¡¤ÎÁíÎÏ¤òµó¤²¤ÆÈïµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ³ÎÊÝ¤È¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯Èïµ¿¼Ô¤ò¸¡µó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÈ¬ÅÄçÐ°ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Á´¹ñ¤Î³§ÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¾ðÊóÄó¶¡Àè¡§¡ÚÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ·Ù»¡½ð¡Û0977-21-2131