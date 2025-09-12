ÆüËÜ¥í¥±¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù2026Ç¯2·î27Æü¸ø³«·èÄê ¨¡ ¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶ー¼ç±é¡¢±Ç²èº×¤Ç¤âÀä»¿¤Î´¶Æ°ºî
¡Ø¥¶¡¦¥Û¥¨ー¥ë¡Ù¡Ê2022¡Ë¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶ー¼ç±é¡¢ÆüËÜ¥í¥±¤Ç¤âÏÃÂê¤Î±Ç²è¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡ÙÆüËÜ¸ø³«Æü¤¬¡¢2026Ç¯2·î27Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥¿ー²èÁü¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¤ÇÊë¤é¤¹Íî¤Á¤Ö¤ì¤¿ÇÐÍ¥¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡Ê¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶ー¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡È¥ì¥ó¥¿¥ë²ÈÂ²¡É¤È¤·¤ÆÂ¾¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡È²¾¤Î¡ÉÌò³ä¤ò±é¤¸¤ë»Å»ö¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
Âè50²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇÀ¤³¦½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ïー¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎËÜºî¡£¾å±Ç¸å¤Î¾ìÆâ¤ÏÌÄ¤ê»ß¤Þ¤ÌÇï¼ê¤È¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ëÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÈãÉ¾²È¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÍ¥Èþ¤Ê±Ç²è¤À¡£¶áº¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÊDeadline¡Ë¡¢¡Ö±éµ»¤Î·Ý½Ñ¤È¿¿¿ñ¤òÉÁ¤¤¤¿É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤±Ç²è¡×¡ÊThe Wrap¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¥ì¥Ó¥åー¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅþÃå¡£±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Û¥¨ー¥ë¡Ù°ÊÍè¤Î½Ð±éºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÅìµþºß½»¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÇÐÍ¥¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤òÆÈ¼«¤ÎÊýË¡¤Ç³è¤«¤¹Ìò¤ò±é¤¸¤¿Èà¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤È¥³¥á¥Ç¥£¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ËÜºî¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤ÇºÇ¹â¤Î±éµ»¤òÈäÏª¡£¡×¡ÊThe Hollywood Reporter¡Ë¡¢¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë·Ð¸³¤È¤Ê¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¯ÃË¤Î»Ñ¤ò¡¢º²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÍÞÀ©¤Î¸ú¤¤¤¿±éµ»¤Ç¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊDeadline¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Ã¤¿¡£Áá¤¯¤â¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤Ø¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾ÞºÆ¥Î¥ß¥Íー¥È¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞºîÉÊ¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥È¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥åーºî¡Ø37¥»¥«¥ó¥º¡Ù¤Ç¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Û¤«À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²èº×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡ÖBeef¡¿¥Óー¥Õ¡×¡¢¡ÖTOKYO VICE¡×¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ò¥Ùー¥¹¤Ë³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤ÎHIKARI¤À¡£©2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¡×¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¤è¤¯ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡¢¤É¤³¤«¼ä¤·¤²¤ÊÍî¤Á¤Ö¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Ìò¤ò¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿±éµ»¤Ç¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡£¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¶¹¤¤ÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÆâ¤Ç¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢ÀÊ¤Ë¹ø³Ý¤±¤ë¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó±é¤¸¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤Î»Ñ¤¬ÅþÃå¡£Âç¤¤Ê²ÙÊª¤òÉ¨¤ËÊú¤¨¡¢ÂÎ¤ò·ä´Ö¤Ë²¡¤·¹þ¤à¤è¤¦¤ËºÂ¤ëÍÍ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¤À¡£
¤½¤Î¼þ°Ï¤ò¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¼ÒÂåÉ½¤ÎÊ¿³ÙÂç±é¤¸¤ëÂ¿ÅÄ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤è¤ê¤âÀè¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¼Ò¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ¿¿Íý±é¤¸¤ë°¦»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÊÁËÜÌÀ±é¤¸¤ëÏ·Í¥¡¦´îµ×Íº¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤ÈÉãÌ¼¤Ë¤Ê¤ëÈþ°¡Ìò¤Î¿·±Ô¥´ー¥Þ¥ó ¥·¥ã¥Î¥ó âÃÍÛ¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿ÅÄ¤ò±é¤¸¤¿Ê¿¤Ï¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¾Þ¥ìー¥¹¤ÇÎò»ËÅª²÷µó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤ËÀÐÆ²ÏÂÀ®Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ÇÊª¸ì¤Ë½Å¸ü´¶¤òÍ¿¤¨¡¢¼«¿È¤âÆ±ºî¤Ç±Ñ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡ÊBAFTA¡Ë¤ª¤è¤Ó¥¨¥ßー¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤ÎÀä»¿¤ò½¸¤á¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¤À¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤éÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥³¥»¥Ã¥·´ÆÆÄ¤Î¡ØÄÀÌÛ-¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹-¡Ù¤ä±Ñ¥É¥é¥Þ¡ÖGiri/Haji¡×¡¢¥Þー¥Ù¥ëÄ¶Âçºî¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃå¼Â¤Ë¼ÂÎÏ¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¼Ò¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
»³ËÜ¿¿Íý¤¬±é¤¸¤ë°¦»Ò¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤ÆÆ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯ÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¡£»þ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä°¦»Ò¼«¿È¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£»³ËÜ¤âÊ¿Æ±ÍÍ¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÈÇ¡ØGODZILLA ¥´¥¸¥é¡Ù¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥ô¥¡ー¥¹¡×½é¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤ÇÆüËÜ¿Í²Ê³Ø¼Ô¥±¥¤¥³Ìò¤òÇ®±é¡£ÇÐÍ¥¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢µÓËÜ²È¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤ËÌ¾¹â¤¤¿·À±¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¼«Á³¤Ê¶õµ¤¤Ç¤¹¤Ã¤È¸ª¤ò´ó¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿Ì¾Í¥¡¦ÊÁËÜÌÀ¤À¡£ÊÁËÜ¤Ï·àÃæ¤ÎÌòÊÁ¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë´îµ×Íº¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ÇËÜºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤êµ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èà¤òÁÛ¤¦Ì¼¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ç¡¢Ï·¤¤¤¿¥¹¥¿ー¡¦´îµ×Íº¤Î¼èºà¤ò¤¹¤ëµ¼Ô¤È¤·¤ÆÈà¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»Å»ö¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤ÆÍ§¾ð¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤È´îµ×Íº¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤ÎÌ¾Í¥¤¬¤Ê¤é¤ÓÎ©¤ÄÌ¾¥·ー¥ó¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢ËÜºî¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤À¡£ÊÁËÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÎÌ¤Î±Ñ¸ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
°ìºÝÌÜ¤ò°ú¤¯°ì¿Í¤Î¾¯½÷¤¬¿·±Ô¥´ー¥Þ¥ó ¥·¥ã¥Î¥ó âÃÍÛ¶¥ÁèÎ¨¤Î¹â¤¤»äÎ©¹»¤Î¼õ¸³¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉã¿ÆÌò¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¡¦Æ·¤¬¸Û¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤È¡¢¡ÈÉãÌ¼¡É¤È¤·¤Æ¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯Èþ°¡¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÉã¿Æ¤Ë¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾¯½÷¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤òËÜÅö¤ÎÉã¿Æ¤È¿®¤¸¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÁ¡ºÙ¤ÇÊ£»¨¤Ê±éµ»¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÆñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¥·¥ã¥Î¥ó¤Ï±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤ÏËÜºî¤¬½é¤á¤Æ¡£¡ÈÉã¡É¤È¤·¤ÆÂÐÖµ¤·¤¿¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤Ë¡ÖÈà½÷¤Ïº£¤Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Î½÷Í¥¤À¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤»¤ë¤Û¤É¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Èà¤é¤¬ºÂ¤ëÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÁë¤«¤é¤Ï¡¢Ëþ³«¤Îºù¤äÅìµþ¥¿¥ïー¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤â´é¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤â¡¢ËÜºî¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤À¡£¿·½É¡¦½ÂÃ«¡¦Å·Áð¤äÅç¸¶¤È¡¢2024Ç¯¤Î3·î～5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥ªー¥ëÆüËÜ¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¤¿ËÜºî¡£»£±Æ´ü´ÖÃæ¡¢Ä¹´üÂÚºß¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤¿¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤È¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤ÈºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¹ï¤ß¤³¤ó¤ÀÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¡£¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Ï2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¡£