１２日のＴＢＳ「ラヴィット！」に関西のレジェンドが突然現れ、ネットが騒然となった。

ロングコートダディ、浮所飛貴、タイムマシーン３号による東京・両国の激ウマうどんリポート企画に、「刺激強め、関西では知らない人はいないロケの神様」と紹介され、関西ナンバー１リポーターのタレント・タージン（６３）がおなじみのタキシード姿で登場。「見たかった出たかった映りたかった、私が大阪からやってきたタージンです！」と名調子で現れた。

爆速で自己紹介をはじめ、しゃべり出したら止まらないマシンガンリポートでおなじみとも紹介された。

ネットは笑いと困惑が広がった。

「タージン出てるｗ」「タージン久しぶりに見た」「ラヴィットにタージンｗ」「タージンさんを全国区で見れるとは！」「タージンが全国区にｗ」「えぇーーー！ラヴィット！にタージン？」「キター」「うぉおおタージンさん！」「え、どした？」と盛り上がる投稿の一方で、「タージン…って人、すごい有名人なの？」「誰？」「全く知らないのですが…」との反応も。

その凄腕には「最強」「全国なのに、まったく、よせないところが、さすがだ（笑）」「タージンさん流石です」「噛まない」とのコメントが相次いだ。