¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¿Í¤ÎÈá¤·¤¤ËöÏ©¡¢¡È»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¥ï¡¼¥É¡É¤È¤Ï¡©
¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¿Í¤ÎÈá¤·¤¤ËöÏ©¡¢¡È»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¥ï¡¼¥É¡É¤È¤Ï¡©
¡Ö1¤Ä¤Ë¹Ê¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÅÁ¤ï¤ë¡×
ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¢MBA¥Û¥ë¥À¡¼etc¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
Åú¤¨¤Ï¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤ò1¤Ä¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÅÁ¤¨¡¢¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡×¤³¤È¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¡¢²ñµÄ¡¢»ñÎÁºîÀ®¡¢ÌÌÀÜ¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç°ìÀ¸ÌòÎ©¤Ä¡Öµæ¶Ë¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅÁ¤¨Êý¡×¤Îµ»½Ñ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢INSEAD¤ÇMBA¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¤ÎA.T.¥«¡¼¥Ë¡¼¤Ç³èÌö¡£¸½ºß¤Ï»ö¶È²ñ¼Ò¤ÎCSO¡ÊºÇ¹âÀïÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤äCEOÆÃÊÌÊäº´¤òÎòÇ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤âÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¿ùÌî´´¿Í»á¤¬¸ì¤ë¡£¿·´©¡Ø1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ µæ¶Ë¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅÁ¤¨Êý¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¿Í¤ÎÈá¤·¤¤ËöÏ©¡¢¡È»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NG¥ï¡¼¥É¡É¤È¤Ï¡©
¡¡¸ÜµÒ´ë¶È¤«¤é¡¢Äó°Æ¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ë¡£ÀèÊý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÄó°Æ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄó°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òDX¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤¬Áê¼ê¤Ë»É¤µ¤ë¤«¤Ï¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤À¤¬¡¢»Å»ö¤Î¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ä±Ä¶È¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤³¤Î¤è¤¦¤Ê1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Ë»É¤µ¤ë³ÎÎ¨¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¡¡Áê¼ê¤Ë»É¤µ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¡É¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤ó¤Ê¸À¤¤´¹¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡Áê¼ê¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤Î¸ÀÍÕ¤È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤Î1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤È¡È¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¡É¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤¬¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡×¤ä¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤Ï¡ÖDX¡×¤ä¡Ö¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¡È¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¡É¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸·Ì©¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ÕÌ£¾å¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤Þ¤À¤è¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤È¡¢¸ÀÍÕ¤Î¾ðÊó½èÍý¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¤òÊ¹¤¯¤È¤¤Ï¡¢»ñÎÁ¤òÆÉ¤à¤È¤¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÅÁ¤¨¼êÂ¦¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎËÁÆ¬¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¾ðÊó½èÍý¤ÎÉé²Ù¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤âÁê¼ê¤Î°Õ¼±¤Ï¤½¤³¤Ç´ö¤é¤«»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Äó°Æ¤ÎÃæ¿È¤¬¼«Á³¤Ë¤ÏÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃÄê¤ÎÁê¼ê¤¬¤¢¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¤¹¤Ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¡É¤ò»È¤¤¡¢¤½¤ì¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¼ºÇÔ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£ÆÃ¤Ë°ì½Ö¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬¾¡Éé¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Î1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¸ÀÍÕ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤è¤¦
¡¡¤Ç¤Ï¡¢»É¤µ¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¤Î1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡£
¡¡Áê¼ê¤Ë»É¤µ¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÅÁ¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¡£Àè¤Û¤É¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¨¤Ð¤è¤¤¡£
¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤è¤ê¤â¡Ö¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤ÎÊý¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡×¤è¤ê¤â¡ÖDX¡×¤ÎÊý¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤è¤ê¤â¡Ö¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÊý¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤Ë»É¤µ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Ë¼«Á³¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤«¤¬¥«¥®¤ò°®¤ë¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¡ÈÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡È¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¾ðÊó½èÍý¤ÎÉé²Ù¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Á³¤È¤ÏÅÁ¤ï¤é¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÆâÍÆ¤¬¤è¤¯¤Æ¤â»É¤µ¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¿Í¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¯¤Ç¤¤¿1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤º¡¢Áê¼ê¤Ë¼«Á³¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îµ»½Ñ¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÍ¥Àè¤»¤º¤Ë¡¢Áê¼ê¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕËá¤¤Îµ»½Ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤«¤¬1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤µ¤ì¤É1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ µæ¶Ë¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅÁ¤¨Êý¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë