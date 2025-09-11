グレード問わず普段使いで高い満足感

ポルシェ・マカン・エレクトリックは、グレード問わず普段使いで満足感の高い走りを享受できる。ステアリングホイールの重さや反応、アクセルペダルの踏み心地とパワー感、引き締まった姿勢制御で、ブランドらしい一体感が醸し出されている。

電動パワートレインの進化で、ランボルギーニ・ウルス級の動力性能を与えることが大変ではなくなった。ツインモーターのマカン・ターボ・エレクトリックは585psを発揮し、0-100km/h加速を3.5秒で処理するが、一般的には過剰な速さといっていい。



ポルシェ・マカン・エレクトリック（英国仕様）

むしろ、シングルモーターでも不満はないはず。ローンチコントロール時は360psまで上昇し、0-100km/h加速は5.2秒。50km/hから110km/hまでの中間加速も、4.2秒ほどで処理する。V6エンジンのような、味わいの濃さはないとしても。

アクセルの反応は自然で精緻。スポーツ・モードを選んでも、意図せず急加速を誘うことはないだろう。

乗り心地は硬め 乗り心地と操縦性がバランス

回生ブレーキは、パドルなどで調整できない。デフォルトは惰性走行を許し、回生を有効にしても減速感はエンジンブレーキ程度。240kWで電気へ変換するには、ブレーキペダルを踏む必要がある。そのかわり反応は漸進的で、ペダルの感触は好ましい。

乗り心地は、20インチ・ホイールでも、BMWのMスポーツ並みに硬めだった。荒れた路面では、2.2tに迫る車重も僅かに実感させる。



ポルシェ・マカン・エレクトリック（英国仕様）

それでも、乗り心地と操縦性のバランスは素晴らしい。ステアリングの反応はスムーズで、反応も軽快。挙動は予想通りといえ、ある程度のボディロールを許し、シャシーとの意思疎通を図りやすい。荷重移動やバランスの変化を、感じ取りやすいからだ。

速度域が上昇すると、鮮明で機敏な旋回性が顕になる。乗り心地にも、しなやかさが出てくる。ハイパワーなツインモーター版では得難い、同社のスポーツカーへ通じる遺伝子を受け継ぐと、シングルモーター版は感じさせる。

後輪駆動版はプロのダンサーのよう

テストコースを攻めてみたが、胸が打たれた。アクセルペダルを僅かに傾けた状態でコーナーへ飛び込めば、安定したアンダーステア。その後パワーを加えると、狙い通りにオーバーステア。後輪駆動のマカンは、プロのダンサーのようだ。

例えるなら、ヒョンデ・アイオニック5 Nの対極にある運転体験といえる。興奮度は低いかもしれないが、洗練度が高く、クリアなフィーリングを堪能できる。第一印象は物足りないと感じても、時間とともに味わい深さへ気付ける。



ポルシェ・マカン・エレクトリック（英国仕様）

このマカンに、機械式LSDと回生ブレーキ用のパドル、数10psのパワーアップを与えれば、走りの魅力度はぐっと高まりそうだ。それには、マカン Tと命名したい。

サスペンションは、マカンでは必ずしもエアスプリングでなくていい。アダプティブダンパーとスチールコイルのペアでも、揺れは不快なほどではないはず。

光る完成度の高さ シンプル・イズ・ベスト

タイヤの影響か、ベースのマカンの静寂性はターボより優れる。110km/hで走行時の車内ノイズは63dBAで、メルセデス・ベンツEQSより僅かにうるさい程度だ。

急速充電は、試したところ165kWから220kWで安定する様子。電費は、普段使いが想定の複合的な条件で7.4km/kWhと優秀。1度の充電で、700km近く走れる計算になる。



ポルシェ・マカン・エレクトリック（英国仕様）

ベンチマーク水準ではなくても、完成度の高さが光るマカン・エレクトリック。パワートレインの個性は薄味ながら、走りの頼もしさや一体感は、いかにもポルシェらしい。

好バランスな操縦性や無駄のない姿勢制御、情報量の確かなステアリングなど、訴求力は高い。古くからのブランドファンでも、楽しいと思えるはず。特に後輪駆動版は。シンプル・イズ・ベストは、ここでも通用するようだ。

◯：後輪駆動版は、間違いなく運転の魅力度が高い 高品質で居心地の良い車内空間

△：エンジン版と比較すると、車重の影響が拭えない走り 低速域で硬めの乗り心地

ポルシェ・マカン・エレクトリック（英国仕様）のスペック

英国価格：7万3612万ポンド（約1458万円／試乗車）

全長：4784mm

全幅：1923mm

全高：1622mm

最高速度：220km/h以上

0-100km/h加速：5.7秒

航続距離：535-640km

電費：4.9-5.9km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2220kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：95.0kWh

急速充電能力：270kW（DC）

最高出力：339ps（ローンチコントロール時：360ps）

最大トルク：57.2kg-m

ギアボックス：1速リダクション（後輪駆動）