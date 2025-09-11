この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル、ココヨワチャンネルを運営するカウンセラー・作家のRyota氏が「【テイカー警報】ずるい人にやってはいけない7つのこと／より奪われる言動がこれ！」と題した動画を公開し、現代社会に溢れる“ずるい人”＝テイカーへの対策を具体的に解説した。



冒頭でRyota氏は、「ずるい人っていうのは利益を追求する人でして、とにかく他の人から奪いたいタイプなんですね」と分析。動画内では、無自覚のうちに搾取されてしまう典型的な7つの“やってはいけない”行動を、経験談や心理背景も交えて丁寧に解き明かしていった。



例えば、「ただでやってあげようか」という安易な親切には注意が必要とし、「やってくれる人認定されると要求が激しくなる」と警鐘を鳴らす。また、自分の家にずるい人を招き入れることで「家っていうのは、あなたの大事なものとかいっぱいありますよね。そこにずるい人を呼ぶと、ずるい人から見れば宝の山なんですよ」と、その場が“搾取の温床”になる危険性を指摘。「お裾分け」や「車をよく出す」など社会的に“善意”とされる行動も、「お裾分けしてくれる人認定」「運転手係に認定」され、さらなる要求がエスカレートする可能性が高いと話す。



Ryota氏は、「ずるい人っていうのは、奪えるって思えばとりあえず意見を言う」と強調。成果を口外することや何でも10まで引き受けることも、『ターゲット認定』や『便利屋扱い』をされるきっかけになるとして、「基本的にずるい人には、うまくいったこととか利益があるっていうことを話さない方がいい」と注意を促した。



さらには、「ずるい人にお願いごとを持ち込んでしまうと、相手はその“恩”を何年も使い回してあなたをコントロールしようとする」と、人間関係が厄介な方向に進みやすいことも指摘。それらの行動を日常で避けること、そして「多少ケチって言われるぐらいの方が楽。自分の身を守っていくっていうこと、心がけていただければ」と呼びかけた。



最後に、「親切心や助け合いはもちろん大事。でもその前に、相手をしっかり見極めることが重要です」と結び、視聴者に向けて「このチャンネルでは人間関係に役立つ情報を発信しているので、ぜひ概要欄から登録してほしい」と締めくくった。