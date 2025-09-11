9月9日、『週刊文春』が報じた俳優・坂口健太郎と3歳年上の女性ヘアメイクアーティストの同棲関係。しかし、世間をそれ以上に驚かせたのは、翌日10日に配信された“詳報”だった――。

【写真】何かあったとしか思えない…“距離感”が異常な坂口健太郎と永野芽郁

記事によると、坂口はそのお相手と交際中に、女優・永野芽郁とも親密な関係にあり、なんと“三角関係”だったという。坂口の所属事務所は、同誌の取材に応じたものの関係性については明言せず。一方、永野の所属事務所は、「過去にお付き合いをしていたことは事実ですが、当時別の方とも交際されていたことは存じ上げておりませんでした」として、交際関係を認めたのだった。

永野といえば、田中圭との不倫疑惑が取り沙汰されたことも記憶に新しい。当時、共演俳優との“異常な距離感の近さ”が大きな話題になったが、今回の報道を受けて、世間では彼女の別の“クセ”に注目が……。

「永野さんは、共演者やファンに対して“怖い夢を見た”という話をよくするんです。田中さんと共演した2021年の映画『そして、バトンは渡された』の舞台挨拶では、“最近泣いたこと”を聞かれた永野さんが、田中さんに向かって“怖い夢を見ました”と報告。

また、過去の交際が明らかになった坂口さんも、共演映画『仮面病棟』のイベントで、永野さんから“怖い夢”の相談を受けていたことを明かしています。撮影中は毎日、坂口さんに悪夢の報告をしていたそう。このほか、永野さんはSNSでファンに“怖い夢”の報告をすることもしばしば」

永野があらゆるところで披露していた“悪夢”エピソード。ネット上では、

《男の気を引く常套句なんやな》

《坂口健太郎と田中圭を落とした必殺技、恐るべし…》

《永野芽郁、好きな男に必ず夢の話してるの草 どんだけ怖い夢見てんの》

《男に大丈夫だよってヨシヨシしてもらいたいのが見え見え》

などの声が寄せられている。

田中との不倫疑惑後、しばらく表舞台から遠ざかっていた永野。7月31日には約3か月ぶりにインスタグラムを更新したが、コメント欄は大荒れの事態になっていた。そこからまた“充電期間”を過ごしている中、再び浮上した過去の“三角関係”スキャンダル。世間の反応を見る限り、完全復帰への道のりは未だ遠いようで――。