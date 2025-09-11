耐震技術について、わかりやすく紹介！ヨシケン「地震に備える耐震勉強会」

ヨシケンは、JR郡山駅前の新ショールームにて、オープン記念イベント「地震に備える耐震勉強会」を2025年10月11日(土)に開催します。

ヨシケン「地震に備える耐震勉強会」

開催日時：10月11日(土)10:00〜、13:00〜、15:00〜

会場 ：ヨシケンホーム ショールーム(JR郡山駅前)

参加費 ：無料(要予約)

定員 ：各回先着10名

＜予約方法＞

・お電話

TEL：0743-84-5647

・ホームページのイベント予約から

この勉強会では、南海トラフ地震をはじめとする大規模地震への備えをテーマに、専門的な耐震診断のポイントや補強方法、リフォーム時に取り入れるべき最新の耐震技術について、わかりやすく紹介します。

【イベントの内容】

＊耐震診断の重要性

ご自宅の構造をどのようにチェックすべきか、診断の流れや費用感を解説します。

＊耐震補強の具体的事例紹介

壁の補強、基礎の補強、最新耐震金物の活用など、施工事例を交えながら説明します。

＊リフォームと同時にできる耐震リノベーション

水まわりや間取り変更と一緒に耐震性を高めるポイントを紹介。

＊無料耐震相談コーナー

当日は個別相談も用意し、実際のお住まいの図面をお持ちいただければ、専門家による簡易アドバイスも可能です。

【会場の特徴】

＊今回の勉強会は、2025年に新たにオープンしたヨシケンホームのショールームにて開催します。

＊旅館ライクな「ジャパンディー」空間：癒しと洗練を融合した唯一無二のデザイン。

＊家具セット販売によるトータルコーディネート：耐震補強後も美しく暮らせる空間を提案。

＊間接照明を取り入れた高級感ある空間：体感型ショールームとして落ち着いた雰囲気を提供。

＊JR郡山駅前の好立地：アクセス便利で、仕事帰りや休日にも立ち寄りやすい環境です。

