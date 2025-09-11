【乙女座】週間タロット占い《来週：2025年9月15日〜9月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月15日〜9月21日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『スッキリしない状況です』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
沢山やらないといけない事があって、その一つ一つのことに高いクオリティーを維持していくことが難しいでしょう。仕事や公の場では周りの人達との気持ちの通い合わせにはあまり気が向かないです。信頼できる人も少ないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
望みすぎることに気をつけていかないといけないようです。沢山の人にモテたいとか相手の全てを自分のものにしたいとかは、願わない方が流れが良いでしょう。シングルの方は、我慢強い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたとのことを形で固めていきたい時です。
｜時期｜
9月17日 不調 ／ 9月19日 手放すものがある
｜ラッキーアイテム｜
図書館
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞