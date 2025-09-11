トヨタ斬新「3列ミニバン・SUV」がスゴイ！ 超タフな「オフロード最強ミニバン」に大注目！ “前後に”ガバッと開く「斬新スライドドア」採用したクロスバンギアとは！

2025年10月には、国際的な自動車イベント「JAPAN MOBILITY SHOW 2025（ジャパンモビリティショー2025）」が東京ビッグサイト（江東区有明）で開催されます。

2年前に開催されたジャパンモビリティショー2023でも、未来を予感させたり今後の市販化が想定されるコンセプトカーが展示され、大きく話題となりました。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「3列ミニバン・SUV」です！（27枚）

本記事では、その中でも注目を集めた1台である、「X-VAN GEAR CONCEPT（以下、クロスバンギア）」を取り上げて紹介します。

クロスバンギアは、トヨタ車体の開発したユニークで魅力的な構造を持つコンセプトカーで、ミニバンとSUVの魅力を持ち合わせた新カテゴリーのクルマ。

「多様化するライフスタイルに合わせ、すべての人が人生を楽しむ次世代のキャブワゴン」というコンセプトを掲げて、開発が進められたと言います。

同車のボディサイズは、全長4695mm×全幅1820mm×全高1855mm。ミニバンとして現実味のある実用的なサイズ感で、その乗車定員は6人です。

インテリアはシンプルにまとめられ、乗り込んだ全員が快適に過ごせるよう、ソファーのような明るい色合いのシートと開放的なガラスルーフ式の天井を採用。まるでリビングのような室内空間に仕上げられました。

そしてクロスバンギア最大の特徴は、Bピラーが存在せず、さらに前後ドア両方が大開口のスライドドアとなる構造にあります。

これによって、自転車や釣り竿といった趣味のアイテムの積み下ろしが容易になりました。

また車内にはシートアレンジに優れた3列シートが設けられ、助手席を回転したり2列目をテーブルにするなど、用途によって6つのパターンにカスタムすることが可能。

スタイリングはアウトドアテイストのデザインとなっており、角張ったボディ形状や艶消しブラックのバンパーとフェンダーが、クロスバンギアのタフな印象を高めています。

さらに前後のスライドドアには、一般的なミニバンのような「スライドレール」が存在しないタイプなので、これも同車のスタイリッシュさに磨きをかけているポイントでした。

※ ※ ※

このクロスバンギアのような「前後スライドドア」「Bピラーレス＆大開口で乗り降りしやすい」「豊富なアレンジが可能な3列シート」といった構造を採用している市販車は、現在の国産車には存在せず、まさに「ありそうで無かった」と言えるものでした。

ミニバンとSUVはどちらも人気のカテゴリーであることから、もしクロスバンギアが実際に発売されれば、多くのユーザーに支持される人気車種となる可能は低くないでしょう。