11月28日に公開される福地桃子主演映画『そこにきみはいて』のメインビジュアルと本予告が公開された。

参考：福地桃子主演×中川龍太郎原案『そこにきみはいて』11月28日公開 共演に寛一郎、兒玉遥ら

本作は、『走れ、絶望に追いつかれない速さで』、『四月の永い夢』などの中川龍太郎が原案を担当した、男女の特別な絆を描く物語。中川の盟友であり、『今、僕は』『蜃気楼の舟』『の方へ、流れる』などの竹馬靖具が監督と脚本を務めた。中川は、中野慎吾役で俳優としても参加する。

主演を務めるのは、舞台『千と千尋の神隠し』や是枝裕和監督の短編映画『ラストシーン』などの福地。演じるヒロインの香里は当て書きされたキャラクターとなっている。そして『菊とギロチン』『ナミビアの砂漠』などで知られ、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』にも出演が決定している寛一郎が、香里と特別な絆を結ぶ健流を演じる。

そのほか、兒玉遥、朝倉あき、筒井真理子らが共演に名を連ねている。

映画『そこにきみはいて』本予告 公開された本予告は、香里（福地桃子）と婚約者の健流（寛一郎）、それぞれの視点からモノローグが語られ、唯一無二の存在との“出会い”と“喪失”が描かれる。出会って、一度は「一緒にいよう」と誓う2人だったが、なぜ健流は死を選択したのか。香里は健流の親友・慎吾（中川龍太郎）を訪ね、彼の知らなかった一面を探そうとする。

あわせて公開されたメインビジュアルは、近くに存在しながらもすれ違い、一緒にはいられない2人の関係性を想起させるものとなっている。そこに、「嘘でも 特別だった」「本当のことは 言えなかった」という香里と健流のそれぞれの視点からの言葉が添えられている。

なお、本作のムビチケが9月12日より発売されることが決定。特典として、スペシャルポストカードがついてくる。また、可能な限り多くの劇場で本作を上映するため、オリジナルステッカーや特別デザインのアクリルチケット、学生限定でオンライン試写や座談会参加権がリターンとして用意されているクラウドファンディングも実施されている。（文＝リアルサウンド編集部）