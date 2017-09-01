福地桃子はレプロエンタテインメント所属の女優。1997年10月26日生まれ。東京都出身。
1月9日には、高畑勲監督が全く新しい解釈で映画化した「かぐや姫の物語」も
Real Sound
本予告では、唯一無二の存在との「出会い」と「喪失」が描かれる
ガジェット通信
橋本は後日、花束を抱えた写真を撮っていて、撮了報道も一切なしと芸能記者
日刊ゲンダイDIGITAL
舞台を休演していたことを明かし「私にとっては本日初日」と投稿
スポニチアネックス
アニメージュプラス
福地桃子は哀川翔と違う事務所に所属し、デビュー後は2世を隠していたそう
FRIDAYデジタル
オトナンサー
同作で共演する中川大志、福地桃子との「謎ポーズ」3ショットを公開した
ナリナリドットコム
想定の5倍という約1000人の観客が、構内の屋外特設ステージに詰め掛けた
同じ所属事務所の新垣結衣を引っ張り出す狙いがあるのではと芸能プロ関係者
ドラマ放送後、「女優さんの名前教えて」「可愛い」などと反響が寄せられた
ミュージックヴォイス
子どもが言うことを聞かないと哀川は姿を消し、着ぐるみを着てくるという
トピックニュース
哀川は「あがってくる所を上から手でがっと押さえて（治す）」と説明