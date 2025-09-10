爆売れ「明治おいしいミルクコーヒー」は、なぜ「それほど甘くない」のか？ 38歳の担当者が語った「新しい市場」ができるまでの一部始終【ヒット商品】【ビジネス秘話】

昨年10月に発売された「明治おいしいミルクコーヒー」が、爆発的な売れ行きを見せている。発売前からSNSなどで話題になり、発売後1〜2ヵ月は需給が逼迫。製造・販売元である株式会社明治の社内も混乱に陥るほどだった。

その後もヒットはつづき、発売から今年8月の下旬までの11ヵ月ほどで、少なくとも2500万本を売り上げているという。1本が200円強だから、ざっくり計算すると50億円以上の売り上げだ。

突然あらわれたこの大ヒット商品、いったいどのような狙いで、どのようなプロセスで開発されたのか。そして、なぜ「それほど甘くない」のか？

「明治おいしいミルクコーヒー」のマーケティング担当で、開発プロジェクトの責任者である井上健吾さん（38歳）を、現代ビジネス編集部が取材した。

井上さんの話からは、既存のブランドを資産として活用するときに考えるべきことがうかがえる。

数百億円の市場を担当する

--まずちょっとパーソナルなことからうかがっていいでしょうか？ 井上さんはふだん「明治おいしい牛乳」のマーケティングを担当されているとうかがいました。38歳というご年齢で超巨大ブランドである「明治おいしい牛乳」（とその派生商品をふくむ「明治おいしい」ブランド）の責任者をしておられて、出世が早いんじゃないかという気がしますが……。

井上：いやいやそんなことないです、全然……。

--でも、「明治おいしい」ブランドを担当されているお二人のうちの一人なんですよね？

井上：宣伝や開発といったいろいろな部署のハブになっているという意味ではたしかに責任者ですが、でも、実際にはそういう多くの人が関わるチームの一人という感じです。

--ちなみに、「明治おいしい牛乳」の売り上げ規模はどれくらいなんでしょうか？

井上：年間数百億円規模という感じでしょうか。参考になるかわからないですが、2024年度の日経POSセレクション（日本経済新聞社が提供する小売店の販売情報管理システム）だと、「おいしい牛乳」がすべての食料品のなかでトップにきます。

--つまり、世の中の食品のなかでいちばん売れているということですか？

井上：そういう言い方もできるかもしれません。

--なんと……。プレッシャーが凄そうです。

井上：いや、あんまりプレッシャーがかかるという感じでは……。半年から数年で担当もかわっていきますし。

--ちなみに井上さんはどれくらいの期間、「明治おいしい」ブランドを担当されているんですか？

井上：担当して3年が経ちました。「明治おいしい」ブランドのなかでは、ちょっと長いほうかもしれません。

--なるほど。では、「おいしいミルクコーヒー」についてうかがいます。いつごろから開発プロジェクトははじまったのでしょうか？

井上：発売が2024年10月ですが、「やるぞ」と正式にキックオフしたのは2023年の12月でした。そこから4ヵ月くらいで商品を仕上げて、商談（発売前に小売店などに商品についての説明をし、営業をかけること）に入ったという感じです。

--その開発期間は通常の商品と比べてどうなんでしょう？

井上：超特急ですね。一気にガッと進めた印象です。

牛乳市場に起きている「異変」

--そもそもどういう経緯でプロジェクトがはじまったんでしょうか？

井上：前提として、牛乳は右肩下がりの市場なんですね。それにくわえて、原材料価格の高騰や生乳を生産するコストの上昇によって価格改定が進んでいて、牛乳全体の飲用量が落ちてきてしまっている。それをなんとかしなければいけないという危機感がありました。

でも、そんな「牛乳離れ」のなかでちょっと興味深いデータがあって。それは、中容量（「おいしい牛乳」だと450ml）の牛乳は売り上げが落ちておらず、それどころか、伸びているというものです。飲み切れる分だけ買うという「適量ニーズ」があるのだと考えられています。

もう一つ、価格改定で他社さんも含めた牛乳全体の飲料が減るなか、「明治おいしい牛乳」ブランドはそこまで売り上げが落ちていないというデータも大きかった。あらためて「明治おいしい牛乳」のブランドの強さを実感させられたんです。

こうした状況のなかで、「中容量」のパッケージを使ってなにかをすること、「明治おいしい」ブランドを生かして牛乳のおいしさや価値をあらためて伝えるということを二つの柱にしてプロジェクトを進めようということになりました。

井上：さきほど短期間のプロジェクトだったと言いましたが、それは、牛乳離れへの危機感が強かったのにくわえて、中容量の伸びが如実に大きかったこと、「明治おいしい」ブランドのブランド力への確信が強かったことなどがあったことが要因だと思っています。

「コンセプト」はこうして決まる

--プロジェクトのキックオフの時点ですでに、「中容量でいく」とか「牛乳の価値を伝える」といったコンセプトは明確に固まっていたんでしょうか？

井上：えーっと、たしか……最初は、中容量でなにかできそうだなあと思っていて、社内でもそういう話になっていたところ、正式にプロジェクトがスタートしたという感じだったと思います。

その段階でフレーバーを使って牛乳のおいしさを伝えるというような話も出ていたと記憶しています。コーヒーも最初からけっこう有力な候補になっていました。

それで、年明けに私がバッと叩き台みたいな戦略をつくりました。業界のなかでのポジショニングとか、お客さんへの調査とかはまったくしていない、ざっくりしたものですが。

--その「叩き台」ではコーヒーを使うことは打ち出しておられたんですか？

井上：はい、コーヒーを使うことは打ち出していました。

--どうしてコーヒーだったんでしょうか？

井上：さきほども言ったように、このプロジェクトでは、これまでとはべつの手法で牛乳のおいしさを広く届けることが一つの大きな目標でした。市場の広がりということを考えると、老若男女に幅広く飲まれている「コーヒーと牛乳」の組み合わせがいいかなと思ったんです。一発目が「いちごミルク」とか「フルーツミックス」だと、どうしてもお客さんが限定されそうで。

井上：ほかにも、たとえば牛乳が苦手な人に「ミルクのおいしさっていいよね」と思ってもらうために、ちょっと苦味があるコーヒーというのは、乳（にゅう）のおいしさを感じるうえで相性がいいんじゃないかいう思いもありました。

--それをうかがっていても、「牛乳のおいしさを引き立たせる」という点はけっこう強力なコンセプトなんですね。

井上：はい、「牛乳」を前面に出して、「カフェオレとは土俵が違う」というかたちで売り出しています。

--それも最初から決まっていたんですか？

井上：うーん……開発の過程ではまだまだ煮詰まっていないタイミングもありましたね。むしろカフェオレやカフェラテを競合として考えて、そのお客さんのなかで牛乳好きとかミルクの味が好きな人に飲んでもらおう……みたいなことを考えていた時期もあったように思います。

ブランドという「資産」を生かす

--なるほど。開発は短期間ではあるけれど、だんだん煮詰まっていったと。

どうして「牛乳を前面に出す」「カフェオレとは違うものである」という方針が優勢になっていったんでしょうか？

井上：うーん、そうですね。……そもそもうちの会社がもっている強みや、「明治おいしい牛乳」というブランドがもっている強み--それは「資産」ですよね--それを生かすにあたっては、戦う土俵を牛乳を軸にしたほうがよいという話になったのだったと思います。

資産を生かしつつ、カフェオレやカフェラテとは違う、牛乳を楽しむための「新しい市場」をつくるというようなことが、みんなで話し合っているうちに具体的になっていったのかなと思いますね。

--おもしろいです。そうした意思決定をするときに、会社がすでにもっている資産を生かすという要素が効いてくるんですね。一方で、その「牛乳を楽しんでもらうためのミルクコーヒー」という「新しい市場」については、お客さんに理解してもらうのが難しい気もします。

井上：それはたしかに苦労しました……。商談をするときに、営業の方や流通の方に、「これは牛乳なんです」とか「牛乳をおいしく飲むための飲料なんです」と伝えても、なかなか理解してもらえなくて。やはり比較するのは既存のカフェラテとかで、そうした商品と同じ土俵で考えられてしまう。

営業の人に何回も、コーヒーのこだわりよりも（もちろんコーヒーにもこだわっていますが）、「ミルクを引き立てるためのコーヒーです」ということを伝えても、「いや、こっちは小売店さんにコーヒーにこだわりこそを伝えたいんだ」と言われたりして。理解していただくのが大変でした。「僕は何回同じことを言っているんだ」みたいな（笑）。

--いままでにない市場をつくるのは大変ですね……。

井上：しかたない部分もあるんですよね。「明治おいしい」ブランドは、生クリームなどは展開していますが、基本的には牛乳をメインに売ってきたので。いきなりコーヒーが入ったものを売るとなると、営業としては「新しいポイントについて説明しなきゃ」と思ってしまうんだと思います。

砂糖を使うべきか、使わざるべきか

--少し話が変わりますが、「明治おいしいミルクコーヒー」を飲むと印象的なのが、「甘みの少なさ」です。既存のカフェオレやカフェラテやコーヒー牛乳がかなり甘いのと対照的です。

井上：少しだけ砂糖を入れて牛乳本来の甘みを引き出しています。さっき申し上げた通り、この商品のメインは牛乳です。「乳（にゅう）をおいしく飲むための新しい飲料」。あくまで牛乳として打ち出すので、自然そのままの甘み、牛乳本来の甘みに近づけたいなと思って、こうした味になりました。

--砂糖を少しだけ使うこともすぐに決まったんでしょうか？

井上：いえ、賛否両論ありましたね……。「明治おいしい」ブランドは、自然そのままの素材を使っている点をご評価いただいていると思うので、砂糖入れずに、牛乳の甘みとコーヒーだけで商品をつくるのが一番いいという議論もあったんです。

--牛乳原理主義ですね。

井上：最終的には、逆にちょっと砂糖を入れないと「牛乳らしいほんのり甘い感じ」が出ないかなという結論になって、気持ちだけ砂糖を入れました。原材料表記では一番下に砂糖がきています。この表記は「入っている量順」に並んでいるので、かなり砂糖が少ないことがわかると思います。

--みなさんで集まって、「砂糖入れる派」と「入れない派」に分かれて激論したりするんでしょうか？

井上：そんなに激しいものではないです（笑）。研究所にいる「味づくり担当」と商品開発担当と私が中心になって、研究所とか、本社（東京都・京橋）のこういう会議室みたいなところに集まって、みんなで試作品を飲んでみて話し合うんです。

コーヒーのエキスの量とか砂糖の量とか、強弱をつけた、いろんなパターンの試作品をいっぱい並べて。

--味で最後まで悩んだところとかはあるんでしょうか。

井上：うーん……。やっぱり砂糖のありなしでしょうか。ほんとうに賛否両論だったので。

お客様にも調査をすると、すでに市場にあるカフェオレやカフェラテが甘いので、甘みがあるほうが評価が高かったりして。

井上：最終的には、「甘くしたい」というよりは、牛乳らしい甘みに近づけるという観点で判断しました。自分たちで飲んでも、お客様に調査をしても、牛乳らしい風味を感じられるということで、砂糖は少しだけ入れたほうがよいという結論に落ち着きました。

プレッシャーはあるのか？

--ありがとうございます。ところで、新商品の開発って、すごくプレッシャーとかって感じたりするものなんでしょうか。

井上：プレッシャー……いや、あんまり……どうでしょう。うーん。

これまで、「明治おいしい」ブランドには、低脂肪乳とか、生クリームとか、そういう「白い色」を使った商品は、過去にもいくつかあったんですけれど、今回、初めて「（コーヒーで）色のついた商品」が出ることになりました。「白い世界」から初めて新しい世界に出ていくというか。

しかも、コーヒーというけっこう市場が大きいところに後発参入するという状況です。ブランドを背負ってズタボロな結果だったら、二度と似たような製品を出せないよなあ……という思いはありました。

--大きくコケるのは避けたいというような感覚なんですね。

井上：そうですね、そういう意味では強くプレッシャーを感じるというような感じでは……うーん、やっぱりそういう感じではないですね。

--おもしろいです。巨大ブランドの新製品ということで、プレッシャーがすごいのかと思っていました。

井上：なんでしょう……全然私一人でやっているブランドではないので。いろんな関係者がいっぱいいるんです。先ほど申し上げたような、味づくりの担当や商品開発の担当、それに生産の装置を担当している人とか、「酪農部」という生乳の調達を担当している人とか、いろいろな利害関係者が集まって、それの「つなぎ役」としてマーケティング担当の私がいるというイメージです。

それに、会社としての歴史もあるし、ブランドとしての歴史もある。それらが開発の土台をつくり、それと同時に制約にもなって商品が出来上がっていくというイメージです。

＊＊＊

さらに【後編】「大ヒット「明治おいしいミルクコーヒー」、発売後に明治の社内で起きていた「意外なこと」【ヒット商品】【ビジネス秘話】」につづきます。

