¡¡ZETA DIVISION½êÂ°¤Î¥¹¥È¥êー¥Þー¡¦k4sen¡Ê¤«¤»¤ó¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ØLeague of Legends¡Ù¤Î¥êー¥°Âç²ñ¡ØLeague The K4sen¡ÊLTK¡Ë¡Ù¤Ë¡¢ËÜÅÄÍã¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛËÜÅÄÍã¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Áー¥à¡ÖSorcery Tiara¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー°ìÍ÷
¡¡¡ØLTK¡Ù¤ÏÁíÀª40Ì¾¤Î¿Íµ¤¥¹¥È¥êー¥Þー¡¦VTuber¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¡¢3¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥êー¥°Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÂç²ñ¡£ÀèÆü8·î26Æü¡¦27Æü¤Ë¤ÏËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¡ØLTK Season: Spirit Blossom Beyond¡Ù¤Î¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¿Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£
¡¡»²Àï¤¹¤ë4¥Áー¥à¤Ï³Æ10Ì¾¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ä·Ð¸³¼Ô¤ÎCORE¥Áー¥à5Ì¾¤È½é～Ãæµé¼Ô¤ò½¸¤á¤¿NEXT5Ì¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£ËÜÅÄ¤Ï¡ÖSorcery Tiara Next¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¡¢¤Ö¤¤¤¹¤Ý¡¦¸ÕÅí¤Î¤¢¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡¦Å·µÜ¤³¤³¤í¡¢ZETA DIVISION¡¦ÎëÌÚ¥Î¥ê¥¢¥¡¢¤Ö¤¤¤¹¤Ý¡¦Ì´Ìî¤¢¤«¤ê¤Ë¥³ー¥Á¤Î¤·¤ã¤ë¤ë¤ò²Ã¤¨¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥êー¥°Àï¤òÀï¤¤È´¤¯¡£
¡¡¡ØLTK Season: Trials of Twilight¡Ù¤Ï9·î10Æü¤Ë´é¹ç¤ï¤»ÇÛ¿®¡õ½é²ó¤Î¥¹¥¯¥ê¥à¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢12·î¤Þ¤Ç¤Î3¥«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥êー¥°Àï¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
