脳科学者・茂木健一郎が喝！「自慢する人はその程度で満足している」 上を目指し続けるべき理由を語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画『自慢する人は、その程度で満足なんだと思う』で、脳科学者の茂木健一郎さんが“自慢しちゃう人”について独自の視点を語った。茂木さんは、「何が一番問題なのかっていうと、例えば、自分の今までやってきたこと...その程度で満足してるのかっていう問題があるわけなんですよね」と、満足して現状に甘んじる姿勢そのものを問題視。「上を見ればキリがないわけでしょ。学校どこ行ったってことで自慢してるってことは、それで終わりだと思ってんだってこと」と手厳しく指摘した。
さらに、「例えば本を出したとか、賞に入賞したみたいなこと言ってる人は、いや、それでいいと思ってるんだっていう」と語り、本当の成長や達成感とは“今までの自慢”ではなく、常に上を見据え続ける姿勢にあると強調。「夏目漱石がそんなことで自慢してたと思います？モーツァルトだって...そんなことをいつまでも言っていると思います？」と、歴史的な偉人たちも自分の実績に満足することなく、さらに努力を続けたのではと述べた。
茂木さんは「自慢しちゃってる人の問題点って、あ、その程度でいいと思ってんだっていうことなんだよね」と痛烈な批判を展開。その上で、「こんなことじゃダメだよなって、自分がやったことに対していつも何かでは不満足だって思ってる人っていうのがやっぱりいいわけで」と、向上心こそが大事だと力説。「ひょっとしたらバッハなんかそうかもしれないよね。（彼の作品は）誰がどう見たって凄まじいとしか言いようがないじゃない。だけどバッハ自身はひょっとしたら満足してなかったのかもしれないから」と、偉人のエピソードも交えた。
動画の最後では、「そういう人の方が僕は信用できるっていう風に思うんですけどね」と話し、現状に満足せず挑み続けることの大切さを視聴者に投げかけて締めくくった。
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。