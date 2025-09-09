真夜中に「ドスン」電気をつけたら→目が合った“必死の視線”に14万いいね「かわいすぎ」「HELP！」【ママリ】

暗い部屋で「ドスン」電気を点けたら…助けを待つ視線に14万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、愛犬にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

白柴まつ(@bankinmatu)さんの投稿です。ペットと暮らしていると、決定的な瞬間をカメラに収めることがありませんか？





©bankinmatu

ドスンと聞こえたので電気付けたら落ちてました

ワンちゃん用ベッドがすごい角度に傾いていますが、降りずに飼い主さんが直してくれるのを待っている様子。



この投稿には「動じなさがすごい」「HELP！」といったコメントが寄せられていました。音にびっくりして、状況がわかっていないようにも見えますね。かわいらしい愛犬に癒やされる投稿でした。

「何かを察して…」愛犬のさみしそうな行動とオチに7万いいね

🐈ナタリー🐶(@Mary59Noah33)さんが投稿したある写真です。動物と暮らしていると、どこまで理解しているのだろうかと、驚くことがあるかもしれません。愛情をかけた分、愛情で返してくれるペットは、かけがえのない存在ですよね。



ふとした瞬間に愛を感じる仕草は、かわいくてたまらないものがあるでしょう。今回は、そんな愛犬の愛おしい行動の投稿です。

©Mary59Noah33

私が着替えてるのを見て何かを察して、太ももを離さないノア氏。



彼は知らない…

ママは君とドッグランにお出かけするんだということを。

🐈ナタリー🐶さんが仕事に行くと思ったのか、お留守番が嫌だったのか…ノアちゃんの「離れたくない」という思いが伝わってきますね。必死にしがみついている姿は、とても深い愛を感じて、かわいくてたまりません。



この投稿に「仕事に行くと思ったんだね」「お留守番いや！って阻止してるんですかね」などのリプライが寄せられました。しかし、このあとは一緒にドッグランにお出かけする予定だそう。きっとお出かけ先では、ご機嫌なお顔を見せてくれたことでしょう。



愛犬のきゅんとする行動とハッピーエンドなオチに、思わずほほ笑んでしまう投稿ですね。

次の瞬間…！お行儀満点なワンコの激変ぶりに10万いいね

ぽんコタ日和(@ponkotabiyori)さんの投稿です。今は、犬や猫など、動物の種類に適した材料で作られているケーキがありますよね。ペットの記念日には、ペット用ケーキでお祝いをしている人もいるでしょう。



投稿者・ぽんコタ日和さんも、愛犬の誕生日にバースデーケーキを準備しました。お誕生日用のかわいらしいスタイをつけて、お行儀よく座る愛犬ぽんずさん。



ただ、ぽんずさんは、ケーキがごちそうであることを知っているので…？

©ponkotabiyori

©ponkotabiyori

ケーキがごちそうと知ってる

おいしいケーキを前に、お行儀よく待ててすごいですよね。そこから、食べていいよの声かけがあったのでしょうか。大好きなケーキにかぶりつく姿は、とってもうれしそうな様子！



この投稿には「良い食べっぷり」「可愛くて最高」「すごい躍動感！」「かぶりつき方最高すぎ」といったリプライがついていました。



ペットが健やかに幸せに過ごしている姿を見ると、心が和みますね。日々、私たちを癒やし、元気をくれるペットたちが、今後もしあわせな時間をたくさん過ごせるといいなと思います。楽しくてしあわせになるすてきな投稿でした。

