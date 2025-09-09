真夜中に「ドスン」電気をつけたら→目が合った“必死の視線”に14万いいね「かわいすぎ」「HELP！」【ママリ】
白柴まつ(@bankinmatu)さんの投稿です。ペットと暮らしていると、決定的な瞬間をカメラに収めることがありませんか？
©bankinmatu
ドスンと聞こえたので電気付けたら落ちてました
ワンちゃん用ベッドがすごい角度に傾いていますが、降りずに飼い主さんが直してくれるのを待っている様子。
この投稿には「動じなさがすごい」「HELP！」といったコメントが寄せられていました。音にびっくりして、状況がわかっていないようにも見えますね。かわいらしい愛犬に癒やされる投稿でした。
「何かを察して…」愛犬のさみしそうな行動とオチに7万いいね
🐈ナタリー🐶(@Mary59Noah33)さんが投稿したある写真です。動物と暮らしていると、どこまで理解しているのだろうかと、驚くことがあるかもしれません。愛情をかけた分、愛情で返してくれるペットは、かけがえのない存在ですよね。
ふとした瞬間に愛を感じる仕草は、かわいくてたまらないものがあるでしょう。今回は、そんな愛犬の愛おしい行動の投稿です。
©Mary59Noah33
私が着替えてるのを見て何かを察して、太ももを離さないノア氏。
彼は知らない…
ママは君とドッグランにお出かけするんだということを。
🐈ナタリー🐶さんが仕事に行くと思ったのか、お留守番が嫌だったのか…ノアちゃんの「離れたくない」という思いが伝わってきますね。必死にしがみついている姿は、とても深い愛を感じて、かわいくてたまりません。
この投稿に「仕事に行くと思ったんだね」「お留守番いや！って阻止してるんですかね」などのリプライが寄せられました。しかし、このあとは一緒にドッグランにお出かけする予定だそう。きっとお出かけ先では、ご機嫌なお顔を見せてくれたことでしょう。
愛犬のきゅんとする行動とハッピーエンドなオチに、思わずほほ笑んでしまう投稿ですね。
次の瞬間…！お行儀満点なワンコの激変ぶりに10万いいね
ぽんコタ日和(@ponkotabiyori)さんの投稿です。今は、犬や猫など、動物の種類に適した材料で作られているケーキがありますよね。ペットの記念日には、ペット用ケーキでお祝いをしている人もいるでしょう。
投稿者・ぽんコタ日和さんも、愛犬の誕生日にバースデーケーキを準備しました。お誕生日用のかわいらしいスタイをつけて、お行儀よく座る愛犬ぽんずさん。
ただ、ぽんずさんは、ケーキがごちそうであることを知っているので…？
©ponkotabiyori
©ponkotabiyori
ケーキがごちそうと知ってる
おいしいケーキを前に、お行儀よく待ててすごいですよね。そこから、食べていいよの声かけがあったのでしょうか。大好きなケーキにかぶりつく姿は、とってもうれしそうな様子！
この投稿には「良い食べっぷり」「可愛くて最高」「すごい躍動感！」「かぶりつき方最高すぎ」といったリプライがついていました。
ペットが健やかに幸せに過ごしている姿を見ると、心が和みますね。日々、私たちを癒やし、元気をくれるペットたちが、今後もしあわせな時間をたくさん過ごせるといいなと思います。楽しくてしあわせになるすてきな投稿でした。
記事作成: nao16
（配信元: ママリ）