朝まで開けてはいけない和室のふすま。怖いもの見たさで庭から少し覗いてみたら、見てはいけないものに遭遇してしまった…。そんなゾクゾクする体験を描いた大家さん(@ksyjkysk)の「扇風機の家」を紹介する。本作は、著作権フリーで無料配信のツイキャス「禍話禍ちゃんねる 百怪忌念スペシャル」で語られたものを再構築し、漫画化したものだ。
■留守番バイトのルール「扇風機をつけっぱなしに」のワケ
留守番バイトの内容は、ただ家にいるだけではなかった。「夜11時になったら奥の和室にある扇風機をつけっぱなしにする」ことと、和室の扉は「朝まで開けない」というルールがあった。和室には、畳一面に射的の景品のような小さなおもちゃが散乱しており、それをすべて立てて並べ、風量「強」で首振りにした扇風機を夜11時から朝7時までつけっぱなしにするのがメインの仕事だった。翌朝、倒れて散らばった小物を起こして、再び扇風機をつける。簡単な仕事だが、なぜそんなことをするのか友人は教えてくれない。
ある夜、主人公はトイレに起き、和室の前を通ると、小物が倒れる音がした。あの和室には「何かがいる」と気づいた主人公は、開けてはいけないはずのふすまに空いた小さな穴を発見する。開けなければ問題ないだろうと、中を覗くと…。
■「不気味な和室が描きたかった」作者が語る制作の裏側
「ツイキャス」とは、PCやスマホで手軽にライブ配信できるサービスだ。原作の「禍話」(@magabanasi)は、毎週土曜日の23時から配信している。大家さんは以前から「禍話」のファンで、「リモートワークや原稿の作業中によく聴かせていただいていました。ファンの方によるリライトやファンアートなどの投稿が盛んで、私自身も漫画を描くので、せっかくなら参加したいと思ったのがきっかけでした」と、創作の経緯を語る。
数ある怪談のなかから「扇風機の家」を選んだ理由を尋ねると、「禍話の中でも特に好きなお話でしたし、不気味な和室など描くのが楽しそうなシーンがたくさんあったので描かせていただきました」と話す。本作は「怖いけど読んでしまう」「ゾクゾクした」といったコメントとともに、1.2万ものいいねを獲得した。
漫画化する上で気をつけたポイントは、「元の話の怖いポイントの1つが“何かに気付きつつもそれを隠している友達”の存在だと思うので、友達の表情や行動に不穏さを感じられるよう心掛けて描きました」とのことだ。
取材協力：大家(@ksyjkysk)
