ママ友の“マタニティハイ”が暴走中。毎日続く「赤ちゃんの話」に、正直うんざり【ママリ】

ママ友のマタニティハイがすごくて会うのしんどいです

※妊婦に冷たい人間だと思われる方は読まないでください



仲良くて妊娠を知った時は私も嬉しかったです

40歳手前の念願の2人目妊娠だったからかわからないですが、妊娠6wから報告あり、今日病院行ってきた報告など。

聞いてもないのに大きさはこのぐらいだったとか胎動がこの辺でこんな感じで…と正直うるさいですw

まだまだ産まれるの先なのに、産まれたらどんな顔してるんだろうとか性格が…とか産まれたらどこどこ行きたいとか…そんな話は家族感でしてくれと思うような内容を毎日LINEしてきます。

別の話題になってもすぐ自分の妊娠話題に変えて報告してきます。私は仕事もしてるので休憩時間にLINEが来てるとそれだけで憂鬱です。



これが生まれるまで続くのかと思うと送迎時も会いたくないし休みの日にも遊びに出かけたりしてましたが誘うのやめました。

子供達が仲良しなので避けるのは無理なんですが、ほんと毎日毎日しんどくて。笑

元々私が周りにそんな話しない性格、他人に興味ないので余計かもしれないですが聞いた時は確かに嬉しかったのに早く産まれてハイが落ち着いてほしいと願うばかりで😅



上の子どものママ同士して知り合ったという投稿者さんとママ友の女性。今回、40歳という節目の年齢を前にママ友が2人目を妊娠。その話を聞いたときは投稿者さんもとってもうれしかったようですね。



しかし、それから毎日のように送られてくる「妊娠の様子」や「赤ちゃんへの想い」などに、投稿者さんは疲れてきています。相手の状況やタイミングを問わず一方的にたくさん送られてくるメッセージは、たとえ妊娠のことでなくても受け取る側からするとしんどいものがありますよね。

一方的なママ友の行動にはさまざまな声が

ママ友同士の微妙な関係についてのこの投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

全く同じような友達います！！笑

妊娠わかってから毎日ラインきて産まれてからもずっとです、、笑

うちの子1番可愛いてきな写真めっちゃ送ってくるけど…

私はまだ子がいないのでママ友の感覚がわからないのですが、子供同士が仲良いと邪険に出来ないだろうししんどいですね、、

私なら未読スルーして5日くらい経ったら既読つけてスルーします。笑

今回の投稿者さんは、上の子ども同士が仲良しのため「気が合わないからばっさり関係を切る」ということができないのがしんどそうですね。どうしても顔を合わせたり話をしたりする機会があれば、あからさまにスルーがしにくいのも大変です。



さまざまな意見がありましたが、いっそのことSNSツールやスマホの不具合のせいにして「あれ？届いてなかった」としてしまうのが楽で良いかもしれません。うれしいとこや楽しいことはつい気の合う人に聞いてもらいたくなりますが、相手の状況などを踏まえることも、大人同士の付き合いには大切なことですね。

