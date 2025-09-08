現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が８日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。2年ぶりにリーグ優勝した阪神について語った。

優勝の原動力として、真っ先に盤石の投手陣を挙げた。「なんと言ってもピッチャーですよ。（防御率が）2点台の前半も前半、この前まで1・9いくつぐらい。勝ちを計算できるピッチャーがそれなりに星を拾っている」と先発陣の活躍を指摘した。その上で「中継ぎ陣の頑張り」とブルペン陣にも言及。連続試合無失点のプロ野球記録を樹立した石井大智に「1度（頭部に打球を受け）脳しんとうを起こしたけど、よく連続試合無失点をつなげたよね。これはうれしい誤算」と語った。そして「相手より（失点が）1点でも少ない野球をやろうとしている」と守護神の岩崎優をはじめ救援陣の奮闘を評価した。

落合氏も監督就任1年目の04年にリーグ優勝した。前任者から引き継いだ“財産”について阪神の藤川監督と自身のケースを比較して「阪神の方が良かったでしょ。（23年に）優勝（24年は）2位を引き継いだからね」と見解を語った。そして「この先ですよ。来年以降、全ての球団は“阪神タイガースをやっつけろ！！”と戦い方を変えてくる」と話した。また、リーグ連覇できなかった巨人は打線が機能しなかったことを指摘。「主力にケガがあったでしょ。落ち着いて野球できなくなる」と横浜やヤクルト、中日も似た状況で、阪神が独走する展開になったことを語った。