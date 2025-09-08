使えば絶対垢抜ける！ドラッグストアで買えるガチの名品10選

こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。たくさんのコスメが手に入るドラッグストア。今回は、使えば確実に垢抜けると感じたドラッグストアの名品をご紹介します♡

【詳細】他の記事はこちら

ぷるツヤなバズりティントで旬顔に♡

ラネージュ グレイズティントリップセラム ラズベリージャム 2,200円（税込）

ぷるぷるの仕上がりと、今っぽいカラーがお気に入りのティント。

アプリケーターがドーナツ型になっており、鏡を見なくても塗りやすくて助かっています◎

筆者が愛用しているのは深みレッドのカラーです！最新の韓国コスメもドラッグストアで買えるのがうれしい♡

デパコスみたいなパール感がかわいい♡

セザンヌ フェイスグロウカラー 03 ロマンスグロウ 660円（税込）

初めて使ったとき、これが660円？！と感動したフェイスカラー。

偏光パールがたっぷり入ったしっとりなテクスチャーが肌に密着して、しばらく経つとサラサラの質感になって崩れにくくなります◎

ブルベさんもイエベさんも使いやすいニュートラルなピンクがお気に入り♡

プロのメイクさんも絶賛の下地♡

キャンメイク モイストプリズムプライマー 01 ライトベージュ 990円（税込）

プロのメイクさんも使っているというプチプラ優秀下地。

やわらかいテクスチャーでスーッと伸びが良くて、肌が自然とトーンアップする仕上がりが好きです！

ベタつかないセミマットな陶器肌ベースが完成しますよ♡

カールキープ抜群のプチプラマスカラ♡

ヒロインメイク ロングUPマスカラスーパーWP 01 ブラック 1,320円（税込）

今までで一番たくさんリピ買いしている筆者の推しマスカラ。

透明感たっぷりのブラックと、抜群のカールキープ力、にじみにくさがお気に入りポイントです！

まつげをナチュラルに盛りたい日は必ずこちらを使っていますよ♡

ぷっくり唇が叶うリッププランパー♡

ヴィセ エッセンスリッププランパー PK801 モーヴピンク 1,430円（税込）

あのデパコスに似ているリッププランパーがドラッグストアで買えるんです♡

塗るとほんのりスーッとしてプランパー効果で縦じわの目立たないリップメイクが完成◎

涙袋につけたい贅沢ラメ♡

キャンメイク ラメマニア 02 ピンクプードル 770円（税込）

ドラッグストアで買えるギラギララメ。

青みピンクと白みピンクが混ざったような色味で、ラメ好きにはたまらない輝きとかわいさです。

いつもの涙袋メイクにプラスすると、より濡れツヤ感が出ます！持ち運んでメイク直しにも◎

ベースの仕上がりが変わるもちもちパフ♡

ロージーローザ マルチファンデパフ 2P 638円（税込）

一度使うとリピせずにはいられないメイクパフ。

パフでそこまで仕上がり違うのかな？と思っていたのですが、分厚くてもちもちの使い心地に筆者も沼ってしまいました。

ファンデを手で塗るよりも、パフでポンポンとなじませたほうがメイク持ちがいいのでおすすめです◎

リピ買い3回目のお気に入り洗顔♡

メラノCC ディープクリア酵素洗顔 715円（税込）

洗い上がりがつっぱらない酵素洗顔。

なめらかなフォーム洗顔なので酵素洗顔の粒々が苦手な方や、乾燥肌さんにもぴったりなアイテムです。

しっかりと泡立ててやさしく洗うのがおすすめです！

愛用中の上品オフィスネイル♡

エターナルベーシック ミュートクリアピンク 1,650円（税込）

オフィスネイルに重宝しているクリアピンクのネイル。

ぷっくりツヤツヤな仕上がりがかわいいですよね！

3度塗りすると画像のような仕上がりで、ちゅるんと血色感のある指先に♡

美白ケアしたい日のシートマスク♡

ナンバーズイン 5番 白玉グルタチオンCふりかけマスク 290円（税込）

美白ケアしたい日に絶対選ぶフェイスパック。ストックがないと不安なくらい愛用しています！

紫外線ダメージや肌荒れ、毛穴が気になる方にぜひ使ってみてほしいです。

大人気の韓国シートマスクもドラッグストアに豊富にそろっているのでうれしいですよね♡

ドラッグストアで買えるガチの名品をご紹介しました！筆者もリピ買いしているものばかりなので、ぜひ参考にしてみてくださいね♡