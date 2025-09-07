プロレスラー・長尾一大心さんが死去、21歳 5月に「巡業バスと接触」治療を続けていた
オールジャパン・プロレスリングは7日、長尾一大心さんが9月7日に亡くなったことを公表した。21歳だった。
【写真】長尾一大心さん（2024年のデビュー戦より）
文書で発表。「弊社所属選手 長尾一大心は5月31日に巡業バスと接触し、腹部圧迫による外傷性ショックのため、集中治療室で治療を続けて参りましたが、入院先の病院で本日9月7日に永眠(享年21歳)いたしました」と伝えた。
死因に関しては、「遺体を警察にお預けし調査を進めておりますので分かり次第ご報告致します」と説明。「突然のことで、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。あわせて、長尾一大心選手へのこれまでの皆様のご支援、ご声援に感謝申し上げますと共に、謹んでご通知申し上げます。長尾一大心選手のご冥福を深くお祈り申し上げます」と偲んだ。
また「今後につきましてはご両親と相談の上、お知らせ致します」と締めくくった。
長尾さんは2003年9月13日生まれ、北海道釧路市出身。学生時代はアイスホッケー、柔道を経験。2023年12月、東京・新木場1stRINGで行われた公開入門テストに合格し、24年4月1日に入門。同年10月22日、全日本プロレス旗揚げ記念日に東京・後楽園ホールにてデビュー（対 井上凌）。得意技はドロップキック。
