【魚座】週間タロット占い《来週：2025年9月8日〜9月14日》の総合運＆恋愛運

写真拡大 (全2枚)


来週（2025年9月8日〜9月14日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2025年9月1日〜9月7日｜総合運＆恋愛運TOP３

『日々の向き合い方を変えていきます』


｜総合運｜　★★★☆☆


自分の力の注ぎ具合を調整していきます。他の人を幸せにしてあげるより、自分にも良いことがきて欲しいと思うでしょう。仕事や公の場では周囲の人達への態度を変えてしまうようです。陰で傷付いてしまう人もいるでしょう。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


相手にとっての魅力ある人になろうとして、逆に相手の好みから外れてしまう可能性があります。認められたいという熱意を少し抑えると良いでしょう。シングルの方は、面倒なことが嫌いな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が昔好きだったことを復活させたいです。

｜時期｜


9月8日　やり方を戻す　／　9月12日　手放すことがある

｜ラッキーアイテム｜


ヨーグルト

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞