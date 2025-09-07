【魚座】週間タロット占い《来週：2025年9月8日〜9月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月8日〜9月14日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『日々の向き合い方を変えていきます』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分の力の注ぎ具合を調整していきます。他の人を幸せにしてあげるより、自分にも良いことがきて欲しいと思うでしょう。仕事や公の場では周囲の人達への態度を変えてしまうようです。陰で傷付いてしまう人もいるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手にとっての魅力ある人になろうとして、逆に相手の好みから外れてしまう可能性があります。認められたいという熱意を少し抑えると良いでしょう。シングルの方は、面倒なことが嫌いな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が昔好きだったことを復活させたいです。
｜時期｜
9月8日 やり方を戻す ／ 9月12日 手放すことがある
｜ラッキーアイテム｜
ヨーグルト
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞