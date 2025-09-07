病に苦しむ元妻が「復縁したい」と懇願…元夫が返した“あまりに強烈な一言”【ママリ】

太一さんの妻・逃子は、W不倫していたことが発覚します。太一さんは離婚を決意。身勝手な妻に、「絶対に親権を渡さない」と心に誓い、離婚に向けて動き出します。すると、妻の身勝手な行動がまた一つ発覚し…。離婚劇と夫婦間トラブルを描いた作品、てん(@sare.ta.ga.wa.hell)さんが描く、『妻の不倫を義母に伝えたら妻が逃亡しました』をダイジェスト版でごらんください。

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

まさか、娘の将来のお金に手を出していたなんて…

娘の将来のために貯蓄していたお金…。数百万円も消えていたことが発覚しました。結局、妻に持ち逃げされる結末となってしまいました…。



無事に離婚が成立し、3年ほどたったある日、元妻の母から電話がかかってきます。どうやら逃子は職場で倒れ、救急搬送されたようです。

元義母と元妻からの「お願い」に、あ然…

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

娘が倒れ、パニックになった逃子の母…。思わず元夫である、太一さんへ電話をかけてしまったようです。



ですが、退院後、とんでもないことを言われました。「一緒に暮らしたい」「もう一回、籍を入れたい」なんて…太一さんや娘のことを一切考えない、身勝手な要望には驚きを隠せませんね。

不倫妻の身勝手さは変わらないまま…

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

©sare.ta.ga.wa.hell

病気を理由に、何度も復縁を迫ってきた元妻と義母。自分がどれほど家族を傷つけ、裏切る行為をしたのか…自覚がないのでしょうか。太一さんの言う通り、「離婚」の重みをしっかり考えてほしいものですね。



本作では、W不倫した挙句、娘のためにとっておいた貯金にまで手を出した、身勝手すぎる妻に振り回された様子が描かれています。太一さんは離婚することができ、本当によかったです。娘さんと2人で幸せになってほしいですね。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）