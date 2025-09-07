病に苦しむ元妻が「復縁したい」と懇願…元夫が返した“あまりに強烈な一言”【ママリ】
まさか、娘の将来のお金に手を出していたなんて…
娘の将来のために貯蓄していたお金…。数百万円も消えていたことが発覚しました。結局、妻に持ち逃げされる結末となってしまいました…。
無事に離婚が成立し、3年ほどたったある日、元妻の母から電話がかかってきます。どうやら逃子は職場で倒れ、救急搬送されたようです。
元義母と元妻からの「お願い」に、あ然…
娘が倒れ、パニックになった逃子の母…。思わず元夫である、太一さんへ電話をかけてしまったようです。
ですが、退院後、とんでもないことを言われました。「一緒に暮らしたい」「もう一回、籍を入れたい」なんて…太一さんや娘のことを一切考えない、身勝手な要望には驚きを隠せませんね。
不倫妻の身勝手さは変わらないまま…
病気を理由に、何度も復縁を迫ってきた元妻と義母。自分がどれほど家族を傷つけ、裏切る行為をしたのか…自覚がないのでしょうか。太一さんの言う通り、「離婚」の重みをしっかり考えてほしいものですね。
本作では、W不倫した挙句、娘のためにとっておいた貯金にまで手を出した、身勝手すぎる妻に振り回された様子が描かれています。太一さんは離婚することができ、本当によかったです。娘さんと2人で幸せになってほしいですね。
記事作成: ももこ
（配信元: ママリ）