±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÏŽ¢¼ºÇÔ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¹¤®¤ëŽ£¤ÈÀ½ºî´´»ö¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡ÄÅìÊõ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È
¢£¤Á¤Ã¤È¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È
¡ÖÅÒ¤±¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
6·î6Æü¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¸ø³«½éÆü¡£ÉñÂæ°§»¢¤ò½ª¤¨¤¿´Ø·¸¼Ô¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍûÁêÆü(¥ê¥µ¥ó¥¤¥ë)´ÆÆÄ¡¢¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ß¥ê¥¢¥´¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÂ¼ÅÄÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¸½¾ì¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤¿¥¯¥ì¥Ç¥¦¥¹¤Î¾¾¶¶¿¿»°(¤·¤ó¤¾¤¦)¤µ¤ó¤¿¤ÁÀ½ºî¿Ø¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÀª¤¤¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ20²¯Ä¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡£
¡Ö20²¯±ß¡×¤È¤¤¤¦¿äÂ¬¤Ï¡¢½éÆü¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
6Æü¤Î¸áÁ°11»þ¤«¤é·à¾ì¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ê»Ï¤á¡¢¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤Î¿ô»ú¤ò²áµîºîÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Æ°°÷¤Ï¹¥À®ÀÓ¡£ÀµÄ¾¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ÎÆü¤Î»ä¤Ï¡¢º£Æü¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤ò¤Á¤Ã¤È¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡ÖÉ¾È½¤â¤è¤µ¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¶½¼ý30²¯±ß¤âÁÀ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Î´üÂÔ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¤È¤³¤í¤¬¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¬ÌÏ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«87Æü´Ö¤Ç¡¢ËÜºî¤Ï¶½¼ý124²¯9000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ë¤·¤Æ886Ëü¿Í¡£
¸ø³«Åö½é¤Ï¡¢½÷À¤¬8³ä¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬2³ä¤Ç¤¹¡£50¡Á60Âå¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¤Þ¤º·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¼¡Âè¤Ë30Âå40Âå¤Ë¹¤¬¤ê¡¢²Æ¤Ë¤Ï10¡Á20Âå¤Î½÷À¡¢ÃËÀ¤âÁý¤¨»Ï¤á¤Æº£¤äÁ´À¤Âå¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â½éÆü¤È¤Û¤Ü100¡ó¤Î¿ô»ú¤¬¡¢3¥«·î·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¶Ã°Û¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢±Ç²è²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·36Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÆ°¤¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¶°ÛÎã¤Î¶½¹Ô¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÀ½ºî¡×¤òÃÇÇ°¤·¡ÖÇÛµë¡×¤òÁªÂò
¤³¤Î2¥«·îÈ¾Í¾¤ê¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍ×°ø¤Ï¡©¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤Æ¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤âÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ÎÉñ´ì¤È¤¤¤¦·ÝÆ»¡¢¤½¤·¤Æ¶ËÆ»¡£ÃËÆ±»Î¤Î¼»ÅÊ¤ËÃË½÷¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¡£¡Ö»Õ¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö·ì¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¡×¤È¤Ï¡£¤·¤«¤â¡ÖÈþ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£¼ç¿Í¸ø¤Î°ìÂåµ¤Ç¤½¤ì¤é¤òÅ°ÄìÅª¤ËÉÁ¤¤¤¿175Ê¬¤ÎÄ¹ÊÔ¤¬¡¢Ë®²è22Ç¯¤Ö¤ê¤Î100²¯±ßÆÍÇËºî¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î±Ç²è²½¤¬¼ÒÆâ¤Ç´ë²è¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢À½ºî²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¤ï¤¬¼Ò¤ÏÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ½ºî´´»öºîÉÊ¡×¤È¤·¤ÆÁ´ÌÌÅª¤Ë½Ð»ñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÉô¤Î½Ð»ñ¤È¡ÖÇÛµë¡×¤ÎÎ©¾ì¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·èÃÇ¤ò¤Ï¤Ð¤ó¤À3¤Ä¤Î¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥¹¥¯¡É
²¿¤¬°ÛÎã¤Ç¡¢²¿¤¬¡Èµ¬³Ê³°¡É¤Î¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤«¡£¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬ËÜºî¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï±Ç²è²½¤Î·Ð°Þ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ËÜºî¤Î±Ç²è²½¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö½é¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ï¼ç¤Ë3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö¸ÅÅµ·ÝÇ½¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÆÃ¼ìÀ
¢¡Ö²ÎÉñ´ì¡×¤ÎºÆ¸½¤ÎÆñ¤·¤µ
£ ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¼Ü¤ÎÄ¹¤µ
·ë²Ì¤È¤·¤Æ175Ê¬´Ö¡¢¤Û¤Ü3»þ´Ö¤È¤¤¤¦Âçºî¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë²è¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÃÊ³¬¤«¤é¡¢¡ÖÌó50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥É¥é¥Þ¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¡ÈÄ¹¼Ü(¤Á¤ç¤¦¤¸¤ã¤¯)¡É¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿äÂ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Ä¹»þ´Ö¤Î±Ç²è¤ò´ÑµÒ¤Ï¹¥¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬±Ç²è³¦¤Î¾ï¼±¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢´ë²èÅö½é¤Ï¤³¤ì¤é¤¬¡È¥Ï¥ó¥Ç¡É¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£
1¤Ä¤À¤±¤Ç¤â¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢3¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÏËÜºî¤ÎÆÃÀ¤È¤·¤Æ¹¥Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤Î¸»Àô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À½ºî´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¥ß¥ê¥¢¥´¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤¸¤áÀ½ºî¿Ø¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÖÅÒ¤±¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£À½ºîÈñ¤ÏÄÌ¾ï¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Î3ÇÜÄ¶
À½ºîÈñ¤Ï10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤È¤¤¤¨¤ë¹â³Û¤Ç¤¹¡£
Ë®²è¤Ï3²¯±ßµ¬ÌÏ¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¡¢¾¯¤·¹â¤á¤À¤È5²¯±ß¥ì¥Ù¥ë¡£ÆÃ»£¤¬Â¿¤¤¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤ä¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤Þ¤ì¤ÊÎã¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÀ½ºîÈñ¤Ë10²¯±ß¤«¤±¤ë¤È¡¢¶½¼ý¤ÎÉ¬Ã£³Û¤Ï30²¯±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸ø³«ÅöÆü¤Ë»ä¤¬20²¯±ß¤Ç¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢À½ºî¿Ø¤Ï¡Ö¤½¤ì¤À¤ÈÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Û¤Éµ¬³Ê³°¤ÎÀ½ºîÈñ¤Ç¤·¤¿¡£
¾¡°ø¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÀ½ºî¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¤ª¥«¥Í¤Î¤«¤±¤É¤³¤í¡×¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼çÌò¤ÎµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤ÏÌó1Ç¯È¾¤â¤Î²ÎÉñ´ì¤Î·Î¸Å¤ò¤·¡¢ËÜºî¤Î±éÉñ¾ì¡ÖÆüÇµËÜºÂ¡×¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î»£±Æ½êÆâ¤ËµðÂç¤Ê¥»¥Ã¥È¤ÇÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÑµÒ¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤ÎÊý¡¹¤ÎÉþ¤äÈ±·¿¤â¡¢¾ìÌÌ¤´¤È¤Ë»þÂåÀ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤ÇºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¾Í¥¤ÎÊý¡¹¤ò»£±Æ¸½¾ì¤Ë½¸·ë¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìó3¥«·î¤Î»£±Æ´ü´Ö¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎË®²è¤ÎÌó2ÇÜ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âµÓËÜ¤Å¤¯¤ê¤Ë1Ç¯°Ê¾å¤ò¤«¤±¡¢ÊÔ½¸¡¢²»³Ú¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â»þ´Ö¤âÈñÍÑ¤â½½Ê¬¤ËÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤«¤±¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¤³¤¦¤·¤¿³Ð¸ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×3»þ´Ö¤ÎÄ¹¼Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
±Ç²è¤Î´°À®Á°¤Ë¡¢¡Ö¥é¥Ã¥·¥å¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÊ³¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤Ü»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¾ÊÔ½¸ÈÇ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç»î¼Ì¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤¬Ä¹¤¤¡×¡Ö¤³¤³¤ÏÀâÌÀÉÔÂ¤À¡×¤Ê¤É¤È»Å¾å¤¬¤ê¤òºÇ½ª³ÎÇ§¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï»ä¤Ï¡¢¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡È1²ó¤À¤±¡É´Ñ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Î¾ì¹ç¤Ï2¡Á3²ó¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ö¼Ü¡Ê»þ´Ö¡Ë¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ã»¤¯¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤È¡¢Íû´ÆÆÄ¤ÈÂ¼ÅÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ¤Ç3»þ´ÖÁ°¸å¤¢¤ê¡¢²»³Ú¤â¤Þ¤À¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÄ¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ñ½ª¤¨¤Æ¤ÎÂè°ì´¶¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÀÚ¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡£Ã»¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤â¾Ê¤±¤Ê¤¤¡£¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡Ö¤â¤Ï¤ä¡¢ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯3·î²¼½Ü¡£¤Ä¤¤¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù´°À®¡£¤·¤«¤·¥´¡¼¥ë¤ÏÉõÀÚ¤ê¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÎËë³«¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀëÅÁ³èÆ°¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°±Ç²èº×½ÐÉÊ¤Ø¤Î¡ÈµÍ¤á¾´ý¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀï¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¤¯¤ì¤¿¡È¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¡É
2¤Ä¤Î¸÷·Ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¡¢4·î¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß»î¼Ì²ñ¤Î½éÆü¡£¤Þ¤ÀÀëÅÁ¤â¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤Ê¤Î¤Ë¡¢2²ñ¾ì¤Î150ÀÊ¤Û¤É¤¬ËþÀÊ¤Ë¡£ÄÌ¾ï¡¢¸ø³«Æü¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼¡Âè¤ËÉ¾È½¤¬¹â¤Þ¤êÀÊ¤âËä¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½éÆü¤«¤éËþ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²ÎÉñ´ìÄÌ¤ÎÊý¤Ê¤Î¤«¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤Ø¤Î´Ø¿´¤«¡¢30¡Á40Âå½÷À¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾È½¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤Î»î¼Ì²ñ¤â¶õÀÊ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Â¼ÅÄÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬ÀèÆ³¤·¤¿¡Ö¥«¥ó¥Ì¾å±Ç¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀè¤Ë·è¤á¡¢¤½¤³¤«¤é¹ñÆâ¤Ç¤Î¸ø³«Æü¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦±ÑÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·¤â¥«¥ó¥Ì¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢6·î½é½µ¤ÎÉõÀÚ¤ê¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÁ¥½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ð¸³¤¬Ë¤«¤ÊÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢¤¢¤ÎÂàÏ©¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤Î¿Ê¤áÊý¤ÏÁêÅö¤Ê¶ìÏ«¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¡¢2025Ç¯5·î18Æü¤Î¥«¥ó¥Ì¡¦¥¯¥í¥ï¥¼¥Ã¥È·à¾ì¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤Ï¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤â¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹»þ´Ö¤Î²ÎÉñ´ì¤Î±Ç²è¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢È¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥Ì¤Î´ÑµÒ¤Ï¸«¹ª¼Ô¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯ÀÊ¤òÎ©¤Ä¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÆü¤ËÃæºÂ¤·¤¿´ÑµÒ¤Ï¡¢½éÏ·¤ÎÃËÀ¤Ò¤È¤ê¤À¤±¡£¤·¤«¤â¡¢¤ª¼êÀö¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾¯¤··Ð¤Ä¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£´Õ¾Þ¸å¤Ï¡¢Çï¼ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³§¸ý¡¹¤Ë´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤Ç¤Î»î¼Ì²ñ¡£¥«¥ó¥Ì¤Ç¤Î¾å±Ç²ñ¡£Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¾ì¤ÇÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ»÷ÄÌ¤¦´ÑµÒ¤Î¤¹¤¬¤¿¤â¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¤¯¤ì¤¿¡È¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¡É¤Ç¤¹¡£
¢£·îÍË¤ÎÃë´Ö¤ËµÒÀÊ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤¿
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥À¥à²½¡×¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬¡¢ËÜºî¤Ë¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡×¤È¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î¡Öfan¡Ê°¦¹¥²È¡Ë¡×¤È¡Ö¡Ádom¡ÊÎÎ°è¡¢ÀªÎÏÈÏ°Ï¤òÉ½¤ï¤¹ÀÜÈø¸ì¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥À¥à²½¤È¤Ï¡¢¤¢¤ëºîÉÊ¤ä¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó°Ê¾å¤ËÇ®¶¸Åª¤ÇÁÈ¿¥Åª¤Ê¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡Êfandom¡Ë¡×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ø¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼õ¤±¼ê¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤¬¼õÆ°Åª¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç½Æ°Åª¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡£¸ý¥³¥ß¤äSNS¤Ç¤Î³È»¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤â¡¢´ÑµÒ¥³¥¢ÁØ¤Î´¶Æ°¤¬Ç®ÎÌ¤Î¤¢¤ë¸ý¥³¥ß¤È¤Ê¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ø³ÈÂç¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Ï¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ä¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î±Ç²è²½Åù¤Çµ¯¤³¤ë¸½¾Ý¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï50Âå¡¢60Âå¤ÎÁØ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥À¥à²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ÛÊÑ¤Ï¸ø³«4ÆüÌÜ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«Æü¤Î6Æü¤Ï¶âÍËÆü¡£¤Ä¤Þ¤ê4ÆüÌÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·îÍËÆü¤Ç¡¢¸ø³«¸å¤Ë·Þ¤¨¤ë½é¤ÎÊ¿Æü¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç°ìÃ¶¤°¤Ã¤ÈÀª¤¤¤¬Íî¤Á¤Ä¤¯¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¤¬¡¢·îÍËÆü¤ÎÃë´Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºµÒÀÊ¤¬Ëä¤Þ¤ê¡¢¼¡½µ¡¢Íâ½µ¤â¿ô»ú¤¬Íî¤Á¤º¡¢¤à¤·¤íÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÀã¤À¤ë¤Þ¼°¤Ë´ÑµÒ¤¬¥Õ¥¡¥ó¥À¥à²½¤·¡¢º£¤Ë¤¤¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
9·î11Æü¤È12Æü¤Ë¤Ï¡¢Âè50²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÊTIFF¡Ë¤ÇÀµ¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½ºîÉÊ¤Ë¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆËÌÊÆ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Î²ÎÉñ´ì¤ò¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤ë¿Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÀè¤ËÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¸½¾Ý¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±Ç²è¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ì¤ÃÎ¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¤¤¤±Ç²è¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë5¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ
¤½¤ó¤Ê±Ç²è¤ÎÉáÊ×Åª¤ÊÎÏ¤ò¡¢»ä¤Ï¡Ö¸Þ³Ñ·Á¡×¤Î¿Þ¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¤ÎÉáÊ×À¤È¤Ï¡¢¡¤¤¤¤Âêºà¡Ê¸¶ºî¡Ë¡¢¢¤¤¤¤µÓËÜ¡¢£¤¤¤¤´ÆÆÄ¡¢¤¤¤¤¤ÇÐÍ¥¡¢¥¤¤¤¤²»³Ú¡Ê¼çÂê²Î¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸Þ³Ñ·Á¤ò¥¯¥â¤ÎÁã¾õ¤ËÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡È¥Ò¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡É±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÂç¤¤Ê¸Þ³Ñ·Á¤Û¤ÉÉáÊ×À¤¬¹â¤¯¡¢¸Þ³Ñ·Á¤Î¤«¤¿¤Á¤¬À°¤¨¤ÐÀ°¤¦¤Û¤É¡¢¥Ò¥Ã¥È¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶½¼ý10²¯±ß°Ê¾å¡×¤òÁÀ¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñÌ±ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¤³¤Î¸Þ³Ñ·Á¤¬ÈîÂç¤·Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤ÎÎÏ¤¬Âç¤¤¯¥°¥ó¤ÈºîÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²¿¤«¤ÎÎÏ¡£¤¢¤¨¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö»þÂåÀ¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»þÂåÀ¤«¡£ÀµÄ¾¡¢º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢´î¤Ó¤Ë¤·¤í¡¢°¥¤·¤ß¤Ë¤·¤í¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤òÇ¡¼Â¤Ë±Ç¤¹¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤«¤é2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤è¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ÔÀî Æî¡Ê¤¤¤Á¤«¤ï¡¦¤ß¤Ê¤ß¡Ë
±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÅìÊõ¼èÄùÌòÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷
1989Ç¯ÅìÊõÆþ¼Ò¡£¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡ÙÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¡Ø±Ê±ó¤Î0¡Ù¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¡Ø¥´¥¸¥é¡Ý1.0¡ÙÀ½ºî¡£¸½ºß¡¢¼èÄùÌòÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡£
¡Ê±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÅìÊõ¼èÄùÌòÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ »ÔÀî Æî ¹½À®¡áÂç¾ìÍÕ»Ò¡Ë