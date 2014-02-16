『永遠の0』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
プレジデントオンライン
撃たれることを想定しておらず軽量化のために防御力を犠牲にしていると指摘
デイリー新潮
戦闘機のコックピットに乗っているシーンは、駐車場で撮影したのだそう
トピックニュース
事前に「本編ノーカット」と謳われていたが、カットシーンを指摘する声も
Techinsight
番組開始時間を通常より1時間繰り上げて、本編ノーカットで放送するという
オリコンニュース
1位「タイタニック」、2位「火垂るの墓」、3位「ドラえもん」シリーズ
「トリックがとてもちゃちに見える」などの理由で「ガリレオシリーズ」
マイナビ学生の窓口
最優秀主演男優賞(「永遠の0」)と、同助演男優賞(「蜩ノ記」)をダブル受賞
スポーツ報知
向井は主演したテレビ東京のドラマ「永遠の0」が予想外の惨敗
日刊ゲンダイDIGITAL
「ネットと週刊誌のウソとデマがひどすぎる!」と非難
オーディション不合格の悔しさから、映画「永遠の0」を見ていないと告白
デイリースポーツ
「アナと雪の女王」がダントツで1位となった
同氏は5月24日の講演で、バヌアツやナウルについて「クソ貧乏長屋」と発言
スポニチアネックス
キムタクは事務所の中で絶対不可侵の存在で、快挙を大々的にPRできないそう
今週で累積売上が402.7万部となり、史上初の400万部を突破
ナリナリドットコム
民主党は百田氏の国会招致を求めたが、自民党は拒否している
東スポWEB