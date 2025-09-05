J２大分が経験豊富な33歳DFを獲得！ ファンからは「めっちゃいい補強」「実績十分な選手」の声
J２の大分トリニータは９月５日、DF岡本拓也の加入を発表した。
33歳のDFは、2011年に浦和レッズのユースから浦和のトップチームに昇格。その後、V・ファーレン長崎、湘南ベルマーレと渡り歩き、25年１月にオーストラリア１部のパース・グローリーFCへ完全移籍を果たした。豪州では６試合に出場したが、今年６月に契約満了に伴い、クラブを退団。無所属の状況が続いていた。
約７か月ぶりのJリーグ復帰となった岡本は、大分の公式サイトを通じて、以下のように意気込みを述べた。
「この度、大分トリニータに加入することになりました。岡本拓也です。プレーができる環境を与えていただき感謝しています。自分の持てる力を発揮してチームの力になれるように頑張ります。よろしくお願いします！」
また、岡本の加入に対して、SNS上では以下のようなコメントが寄せられている。
「まじか！」
「来てくれてありがとう」
「めっちゃいい補強」
「ようこそ！」
「この時期に補強は無理かと思ったけど良かった」
「実績十分な選手」
「良い選手獲られましたね」
「がんばってほしい」
「世代別代表にも選ばれた経験豊富な人材」
Jリーグ通算265試合出場の経験豊富なDFは、現在J２で17位と苦しむ大分を残留へ導くことができるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
