時間と自由を手にした定年後、日本中を気ままに旅する。そんな理想を叶えてくれるキャンピングカーが、いまシニア層のあいだでブームとなっています。しかしなかには、理想と現実とのあいだで苦しむ結果になる人もいるようで……。本記事では、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が、高橋夫妻（仮名）の事例とともに、定年後の夢に潜む落とし穴について解説します。

定年後に夢だったキャンピングカーでの旅に

65歳で定年を迎えた高橋信一さん（仮名）は、大手建設会社で40年以上勤め上げ、2,000万円の退職金を手にして老後の生活を迎えました。妻の年金を合わせると月額約22万円の収入があり、比較的ゆとりある生活ができます。

退職後、信一さんが真っ先に実現したのは、妻の佳子さん（62歳／仮名）とのキャンピングカー旅行です。「第二の人生は、自由気ままな旅から」そんな思いを込め、夢のロードトリップが始まります。

キャンピングカーの購入には約800万円を投じました。中古の輸入車をベースに、内装はベッド・キッチン・シャワー設備などもカスタム済み。それを差し引いてもまだ資産は2,500万円以上の余力があります。

最初の数週間は、各地の道の駅で地元野菜を買ったり、各地の温泉巡ったり、美味しい海鮮や郷土料理を食べ歩いたり……。夫婦水入らずでの生活に心が弾んでいました。

しかし、それは最初だけでした――。

小さな不満の積み重ね、そして限界

旅が1ヵ月を過ぎ、寒さが厳しい東北地方へ。慣れない車中泊の不便さに、佳子さんの心には疲れが溜まりはじめていました。

朝の洗顔一つとっても、外に出て水場を探さなきゃいけない。寒くて、化粧もまともにできない。お風呂も、毎回温泉に入れるわけじゃない。車の中は狭くて、荷物の出し入れも一苦労……。

毎日の小さなストレスが佳子さんの中で段々と我慢ならない苦痛になっていきます。

「ねえ。寒い時期だけでもビジネスホテルに泊まらない？」

佳子さんの提案。彼女にとっては、精一杯妥協したものでした。しかし信一さんは即座に否定します。

「なにをいっているんだ。そんな予算はない。せっかくキャンピングカーを買ったのに、ホテルに泊まるなんてもったいない。最初からそのくらいわかっていただろう」

妻、一人で帰宅

朝の支度、食事の好み、観光地の選定、どれをとっても、夫の主導で進み、妻は黙ってそれに従うだけ。旅のスタイルをめぐる価値観の違いは、次第に修復不可能な深い溝となっていきました。

そんな我慢が限界に達した佳子さんは、ある日、旅の途中で一人自宅に帰ってしまいます。

信一さんは怒りをあらわにしつつも、意地になって旅を続けました。しかし、キャンピングカーの中で一人きりの夜が続くにつれ、募るのは空虚感ばかり。

残り4分の1の行程を終えようとしていた矢先、佳子さんからLINEが。「離婚したい」というメッセージでした。

急いで旅から戻ったものの、佳子さんの決意は揺るぎません。旅先での自分本位な振る舞いは、彼女の中に夫への嫌悪感すら抱かせていたのです。

離婚が成立したのは3ヵ月後。信一さんは、退職金と老後資産のうち1,200万円を財産分与として佳子さんに渡すことになりました。さらに、月額22万円のうち、夫名義で受け取っていた厚生年金も、年金分割により5万円を譲ることに。

彼の手元に残されたのは、月12万円ほどの年金と、預金約1,200万円、そして“自宅”だけ。目の前には、年間30万円の維持費だけがかさむ「夢の残骸」――キャンピングカーが虚しく佇んでいました。

離婚で破綻する老後

法務省の「司法統計年報」によると、60歳以上の離婚件数は年間約2万件前後に上り、全体の約23.5％（※2022年厚労省人口動態統計）を占めています。これは、20年前と比べても増加傾向にあり、いまや熟年離婚は“珍しくない時代”です。

背景には、今回のように定年後の生活スタイルの不一致や、若いころから抱えていた不満など、さまざまな要因があります。

離婚は、夫婦の人間関係だけでなく、人生設計のすべてを壊しかねません。

離婚時の「財産分与」は、婚姻期間中に築いた共有財産（預貯金・不動産・車・退職金など）を原則半分にわけあう制度です。また「年金分割」は、婚姻期間中の厚生年金加入分について、離婚後も元配偶者に年金が分割支給される仕組みです。

信一さんのように、退職金の大半を趣味に費やしたあとに財産分与となれば、再び資産を築くのは困難でしょう。さらに年金収入まで減れば、生活は一気に「破綻ライン」に近づきます。

老後に夢や楽しみを持つことは大事ですが、それを実現するためには「準備」と「ともに過ごす相手への配慮」が不可欠です。

彼の最大の失敗は、妻の不満に耳を傾けなかったことでした。少し行程を変える、暖かい時期に出直すなど、相手を思いやる選択肢もあったはずです。夢に固執し、相手への配慮を欠いた結果、夫婦関係も資産計画も崩れてしまいました。

50〜60代に人気のキャンピングカー

定年後の自由な旅を象徴するキャンピングカー。実際に、日本RV協会（JRVA）「キャンピングカー白書2025」によると、主要年齢層は50〜60代、全体の76.5%を占めるなど、中高年層から絶大な人気を誇ります。しかし、その夢の裏には、今回の事例のように人生を狂わせかねない2つの大きな落とし穴が潜んでいます。

1つは「資産価値」の問題です。キャンピングカーは購入後の価値が下がりやすく、特に輸入車や特殊なカスタムを施した車両は買い手が限られ、売却時には購入価格の半分以下になることも珍しくありません。退職金という一度きりの資金を投じた結果、信一さんのように「売るに売れない負の資産」と化してしまうリスクがあります。

そしてもう1つが、今回の核心である「夫婦間の価値観のズレ」です。一人の夢は、必ずしもパートナーの夢ではありません。旅の不便さや窮屈さが、積年の不満と結びつき、年間約2万件にのぼる熟年離婚の引き金になることは十分にあり得ます。

輝かしい第二の人生の計画が、経済的にも精神的にも破綻しないために。大きな決断の前には、「まずレンタルで試す」「売却時の価値も調べる」といった現実的な情報収集と、「本当に二人で楽しめるか」という徹底的な対話が、なによりも重要ではないでしょうか。

小川 洋平

FP相談ねっと

ファイナンシャルプランナー